Garena Free Fire MAX Trendsetter Event: Hoe kinne jo koades ferlosse en eksklusive prizen winne

Yn it populêre spultsje Garena Free Fire MAX genietsje spilers har karakters oan te klaaien mei stijlvolle outfits en aksessoires. Om ta te foegjen oan de opwining, organisearret Garena geregeldwei spesjale barrens dêr't spilers hawwe de kâns om te winnen amazing items. It lêste evenemint, it Trendsetter-evenemint neamd, hat de heul sochte Dusk Prowl Bundle, dy't in rêchsek, in trendy outfit en oare coole aksessoires omfettet.

De Trendsetter evenemint begûn 21. augustus 2023, en sil rinne oant 3. spetimber 2023. Yn dizze perioade, spilers kinne meidwaan troch in besteegje 20 diamanten foar in inkele spin of 200 diamanten foar in pakket fan 11 spin . Mei elke spin hawwe spilers de kâns om fantastyske prizen te winnen lykas de Dusk Prowl Bundle, Trendy Clubber Bundle, Wasteland Roamer Bundle, Tiger Clubber Bundle, en de Demented Maniac Bundle. Dêrneist binne der bonus items beskikber nei eltse 10 spin , en op 100 spin , spilers krije in ekstra spesjale priis.

Njonken it Trendsetter-evenemint kinne spilers ek koades ferlosse om fergese items te ûntfangen yn Garena Free Fire MAX. De ferlossingskoades foar 8 septimber binne as folgjend:

– FF7MJ31CXKRG

– FFPO8BS5JW2D

– PJNF5CQBAJLKF7

- AC2YXE6RF2FH

– LOYFDHE34GXGW4

– FNK7ATON67IBBMSL

– 7AK8GFEICJGW9NKY

– TKEYVGQC3CT8QF

– VRTNJ45IT8UF4BHK6

– LYOU9IF767T1BE456

– YFFCMCPSJ99S3BR43

– FMAPYEZZXZJZE25W

– EFJJV427K98RUCHZM

– CPW2D1U3XA3FFAC

– 2YXE6RF2FAGTFQRDE

– 1XCFFFCMCPSBN9CUNP

– YFATT3HGSQFFCMCPS

– GC9XZMCPW2D2WKWF2

Om dizze koades te lossen, folgje dizze stappen:

1. Besykje de webside fan Garena Free Fire MAX Redemption.

2. Oanmelde by jo spultsje account mei help fan jo foarkar metoade (Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID, of VK).

3. Fier ien fan 'e ferlossingskoades yn it foarsjoen tekstfak en klikje op de knop befêstigje.

4. De beleannings wurde stjoerd nei jo post seksje binnen 24 oeren as de ferlossing is suksesfol.

Mis dizze kâns net om jo karakters oan te kleden en eksklusive items te sammeljen yn Garena Free Fire MAX. Meidwaan oan it Trendsetter-evenemint en wikselje koades om jo gamingûnderfining te ferbetterjen!

Definysjes:

- Garena Free Fire MAX: In aksje-aventoer Battle Royale-spultsje ûntwikkele troch 111 Dots Studio en publisearre troch Garena.

- Trendsetter-evenemint: In spesjaal barren yn Garena Free Fire MAX wêr't spilers eksklusive items en bondels kinne winne.

- Dusk Prowl Bundle: In bondel yn Garena Free Fire MAX dy't in rêchsek, outfit en aksessoires omfettet foar spilers om har karakters oan te klaaien.

boarnen:

- Garena Free Fire MAX-koades foar 8 septimber: Stappen om koades te ferlossen (boarne: Garena)