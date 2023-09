It Government Accountability Office (GAO) hat NASA oproppen om transparânsje te fergrutsjen oangeande de kosten fan 'e Space Launch System (SLS) raket. Yn in rapport levere oan subkommisjes foar appropriations fan Hûs en Senaat, bekritisearre de GAO NASA foar it gebrek oan detaillearre ynformaasje oer de kosten fan 'e SLS no't it auto ûntwikkeling hat foltôge. It rapport markearre it mislearjen fan NASA om produksjekosten te mjitten en in kostenbasisline foar it SLS-programma fêst te stellen, wat transparânsje en de mooglikheid om betelberens op lange termyn te kontrolearjen beheint.

Sûnt 2014 hat de GAO oanrikkemandearre dat NASA kosten- en skemabasislinen fêststelle foar folgjende Artemis-missys dy't de earste Block 1-ferzje fan 'e SLS soene brûke, mar it buro moat dat noch dwaan. Derneist is in skatting fan 'e totale libbenssykluskosten foar de SLS net ûntwikkele, sa't de GAO yn 2017 as soarch opwekt.

Wylst NASA fiifjierrige finansieringsprofilen foar SLS hat levere yn har budzjetoanfragen, stelde de GAO dat dizze profilen net genôch ferfangers binne foar formele kosten- en skemabasislinen. De GAO spruts ek soargen út oer tekens fan kostengroei yn 'e SLS tidens produksje, benammen mei in kontrakt dat hast $ 2 miljard omfettet foar de produksjekosten fan' e SLS-kearnstadia foar de Artemis 3 en 4-missys.

NASA erkent de soargen oer kosten en hat stappen nommen om se oan te pakken. Dizze stappen omfetsje oerstap nei kontrakten mei fêste priis en it beskôgjen fan in langtermynkontrakt mei Deep Space Transport, in joint venture fan Boeing en Northrop Grumman, om SLS-produksjekosten mei maksimaal 50% te ferminderjen. De GAO stelde lykwols dat it te betiid is om de effektiviteit fan dizze strategyen op kostenkontrôle folslein te evaluearjen.

It ferbetterjen fan transparânsje en kostenmonitoring yn it SLS-programma is essinsjeel om de betelberens en duorsumens op lange termyn te garandearjen foar takomstige Artemis-missys.

boarnen:

- Government Accountability Office (GAO) Rapport

- NASA