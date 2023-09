Embracer Group ûndersiket it ferkeapjen fan Gearbox Entertainment nei ynvestearingssetback

Embracer Group, in gaming-konglomeraat, wurdt nei alle gedachten oerwaget om har dochterûndernimming, Gearbox Entertainment, te ferkeapjen yn in poging om te herstellen nei it ynstoarten fan in grutte finansieringsdeal earder dit jier. Wylst Embracer op it stuit potinsjele keapers ferkent foar Gearbox, wurdt in deal net garandearre.

Embracer Group hat de ôfrûne jierren op in rappe oanwinst west, en sammele in grutte portefúlje fan gaming- en ferdivedaasjeeigenskippen. Dit omfettet de oankeap fan Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (de ûntwikkelder fan Tomb Raider), en de rjochten op franchises lykas The Lord of the Rings en The Hobbit. Dizze oanwinsten kamen lykwols tsjin hege kosten, wat in wichtich probleem waard doe't in ynvestearringsdeal fan $ 2 miljard, nei alle gedachten fan in Saûdyske ynvestearringsgroep, yn juny foel.

Om te herstellen fan dizze tebekgong, kundige Embracer Group plannen oan foar in bedriuwswiid werstrukturearring, dy't ûntslaggen, kostenbesparjende maatregels en desinvestering fan bepaalde segminten omfettet. Ien fan 'e potinsjele desinvesteringen dy't wurde beskôge is Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment waard oankocht troch Embracer Group yn 2021 yn in deal wurdich oant $ 1.3 miljard. Sûnt de oanwinst hat Gearbox twa spin-offs útbrocht fan 'e populêre spultsje-searje Borderlands, mei in Borderlands-film dy't ynsteld is om te frijlitten yn 2024. Dêrnjonken waard har resinte release, Remnant 2, de topferkeapjende titel yn 'e FS foar de moanne fan July.

Neffens Reuters wurdt Gearbox Entertainment benammen ferkocht oan ynternasjonale gaminggroepen. Embracer Group hopet dat se troch it ferkeapjen fan Gearbox har finânsjes kinne stabilisearje en har rjochtsje kinne op har oerbleaune portefúlje fan gaming- en ferdivedaasjeeigenskippen.

Boarnen: Reuters