Unity kundiget kontroversjele nije fergoeding oan foar spultsje-ûntwikkelders

Unity, it bedriuw efter de populêre Unity Engine brûkt troch unôfhinklike spielstudio's, hat kontroversje opwekke mei har oankundiging fan in nije fergoeding. Fanôf 1 jannewaris sille ûntwikkelders elke kear ynladen wurde as in spultsje mei de Unity Engine wurdt ynladen. De fergoeding wurdt aktivearre as ferkeap in drompel berikke fan $200,000 yn ynkomsten oer 12 moannen of by 200,000 totale ynstallaasjes, en kin sa heech wêze as $0.20 per ynstallaasje, ôfhinklik fan de lisinsje fan de ûntwikkelder mei Unity.

Dit beslút is moete mei lilkens en ûnleauwe binnen de game-ûntwikkelingsmienskip, mei ûntwikkelders dy't soargen útdrukke oer de mooglike finansjele lêst en gebrek oan oerlis. In protte ûntwikkelders meitsje har soargen oer de logistike útdagings fan it ymplementearjen fan dizze fergoeding, ynklusyf hoe't it sil jilde foar opnij-ynstallaasjes fan spultsjes op nije hardware as yn abonnemintstsjinsten lykas Xbox Game Pass of woldiedigensspultsjekolleksjes lykas Humble Bundle.

Unity, as antwurd, ferwiisde nei de fergoeding as de Unity Runtime Fee, om't it relatearre is oan de koade dy't elke wedstriid op spilerapparaten rint. It bedriuw beweart dat dizze fergoedingsstruktuer ûntwikkelders kin profitearje fan oanhâldende belutsenens fan spilers. Unity Create's presidint, Marc Whitten, stelde dat it doel fan dizze fergoeding is om "de wearde-útwikseling better te balansearjen" tusken Unity en ûntwikkelders, en mear ynkomsten te generearjen foar it bedriuw om troch te gean mei ynvestearjen yn 'e motor.

Dit beslút makket soargen oer de finansjele gefolgen foar studio's as se te krijen hawwe mei weromslach fan har brûkersbasis of as har spultsjes einigje yn massa-ynstallaasjekampanjes. In protte ûntwikkelders fiele dat dizze tafoege fergoeding yn tsjinspraak is mei har begryp fan har lisinsje-oerienkomst mei Unity en de ynkomsten dy't se ferwachtsje te generearjen fan har spultsjes. It gebrek oan dúdlikens fan Unity oer hoe't de fergoeding sil wurde ymplementearre en folge hat allinich tafoege oan dizze soargen.

Unity Engine, ynearsten útbrocht yn 2005, is in cross-platform spielmotor dy't populariteit krige ûnder ûnôfhinklike spielûntwikkelders fanwegen syn betelberens en fleksibiliteit. It is brûkt om suksesfolle titels te meitsjen lykas Cuphead, Rust en Pokémon GO. Unity hat lykwols te krijen mei finansjele útdagings, wat resultearre yn ûntslaggen fan personiel en in needsaak om har ynvestearrings opnij te beoardieljen. It bedriuw hopet dat dizze nije fergoedingsstruktuer sil helpe om mear ynkomsten te generearjen en har posysje yn 'e sektor te fersterkjen.

