De lêste befeiligingspatch foar Galaxy A14 5G is no beskikber

Samsung is begon mei it útrollen fan de befeiligingspatch fan septimber 2023, en de Galaxy A14 5G is ien fan 'e earste apparaten dy't it ûntfange. Dizze fernijing, identifisearre troch de firmware-buildkoade A146PXXU4BWH4, is op it stuit beskikber yn Maleizje, mei mear regio's dy't ferwachte wurde gau te folgjen.

De haadfokus fan dizze befeiligingsupdate is om ferskate bugs en problemen oan te pakken dy't oanwêzich wiene yn 'e foarige ferzje. Samsung hat mear dan 60 befeiligingsproblemen repareare, wêrtroch't de funksjonaliteit fan it apparaat wurdt ferbettere en brûkers kinne genietsje fan in stabiler en betroubere ûnderfining.

Ien fan 'e opmerklike reparaasjes yn dizze fernijing is relatearre oan de Samsung Keyboard-app, Knox, en de opslach fan petearen en berjochten. Dizze bekende gebreken binne oplost, wêrtroch de gegevens en privacy fan brûkers in folle leger risiko sette. Mei de ferbettere systeemfeiligens kinne brûkers frede hawwe yn 't witten dat har apparaat beskerme is tsjin potinsjele bedrigingen.

Om de befeiligingsupdate fan septimber 2023 foar de Galaxy A14 5G yn Maleizje te downloaden, kinne brûkers dizze stappen folgje: Gean nei Ynstellings, navigearje dan nei Software Update, en selektearje op it lêst Download en ynstallearje. Dit sil derfoar soargje dat it apparaat bywurke is mei de lêste feiligensmaatregels.

As Samsung trochgiet mei it útrollen fan dizze update nei mear regio's en apparaten, kinne brûkers der wis fan wêze dat har apparaten sille wurde foarsjoen fan de nedige feiligensferbetterings. It wurdt oanrikkemandearre dat alle Galaxy A14 5G-eigners profitearje fan dizze fernijing om de yntegriteit en feiligens fan har apparaten te behâlden.

boarnen:

- Samsung Bulletin Page