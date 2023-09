De rol fan digitale publike ynfrastruktuer yn it befoarderjen fan finansjele ynklúzje en produktiviteit

De G20, yn gearwurking mei de Wrâldbank en de G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), hat in beliedsgids frijlitten oer de ûntwikkeling en ynset fan digitale iepenbiere ynfrastruktuer (DPI) om finansjele ynklúzje en produktiviteitswinsten yn it Global South te befoarderjen. It dokumint ûndersiket it potensjeel fan DPI's yn it riden fan finansjele ynklúzje en produktiviteit, mei case studies út ferskate regio's.

DPI's, as ymplementearre as ynteroperabele en iepen systemen, hawwe de krêft om ynklusive ekonomyen te meitsjen en kwetsbere groepen maklike en feilige tagong te jaan ta krityske tsjinsten fia effisjinte betellingsplatfoarms. Dizze ynfrastruktuer spilet ek in wichtige rol by it helpen fan folken by it berikken fan 'e Duorsume Untwikkelingsdoelen fan' e Feriene Naasjes (SDG's).

De beliedsgids neamt it foarbyld fan Yndia, dat DPI's mei súkses hat ymplementearre lykas de Aadhaar digitale ID en it ynteroperabele UPI digitale betellingsplatfoarm. De G20 is fan betinken dat DPI's net allinich de finansjele sektor kinne profitearje, mar ek oare domeinen lykas sûnenssoarch, ûnderwiis en sosjaal wolwêzen.

Wylst erkenning fan 'e foarútgong makke yn' e wrâldwide ynspanningen foar finansjele ynklúzje troch it brûken fan digitale finansjele tsjinsten (DFS), beklammet de publikaasje dat d'r noch in protte wurk te dwaan is, en DPI's kinne ynstruminteel wêze foar it realisearjen fan dizze doelen. Goed beheard, DPI's hawwe it potensjeel om transaksjekosten te ferleegjen, ynnovaasje te stimulearjen, konkurrinsjefermogen en ynteroperabiliteit te ferbetterjen, en brûkersûnderfiningen te ferbetterjen.

Foar de partikuliere sektor presintearje DPI's kânsen foar ynnovaasje, ferhege effisjinsje, en tagong ta nije merken en kredyt, mits de nedige ynstitúsjonele en merkbetingsten bestean.

De ymplemintaasje fan DPI's bringt lykwols ek potinsjele risiko's yn ferbân mei operasjonele, juridyske, regeljouwing, ynsolvinsje, útsluting en finansjele konsumintebeskermingsproblemen. Om dizze risiko's oan te pakken en de foardielen fan DPI's folslein te benutten, wurde autoriteiten oproppen om in ynskeakeljende omjouwing te meitsjen troch goede praktiken, risiko-basearre regeljouwing en tafersjoch, en robúste arsjitektuer foar gegevensbeskerming.

It is wichtich om te merken dat de oanbefellings yn it beliedsdokumint frijwillich en net-binend binne, bedoeld foar oerheden, mar kinne ek nuttich wêze foar oare belanghawwenden belutsen by digitale publike ynfrastruktuer.

Yn in besibbe ûntwikkeling belibbe it UPI-betelsysteem fan Yndia, dat in wichtich ûnderdiel is fan har digitale iepenbiere ynfrastruktuer, in rekordbrekkende moanne yn augustus mei 10.58 miljard transaksjes. Dit is in ferheging fan 67 prosint yn ferliking mei it foarige jier. It sukses fan 'e UPI fan Yndia hat belangstelling lutsen fan oare lannen, mei trije Afrikaanske lannen dy't nei alle gedachten yn petearen hawwe mei Yndia om partnerskippen te ferkennen en te profitearjen fan' e ûnderfining fan Yndia mei UPI.

boarnen:

- G20-beliedsgids oer digitale publike ynfrastruktuer foar finansjele ynklúzje en produktiviteit

- NDTV: Yndia's UPI Payments System Clocks Record Transactions yn augustus