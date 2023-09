Cruise Robotaxi Company Nears regeljouwing goedkarring foar massa produksje fan bestjoerderless Vehicle

Cruise, it robotaxi-bedriuw stipe troch General Motors, stiet op 'e râne fan it ûntfangen fan regeljouwingsgoedkarring foar de massaproduksje fan har doel-boud bestjoerderleaze auto, neffens CEO Kyle Vogt. It auto fan it bedriuw, neamd de Origin, waard ûntbleate yn 2020 en fertsjintwurdiget de folgjende generaasje fan sjauffeurleaze auto's, sûnder stjoer of pedalen en allinich passazjierssitten. Wylst Cruise op it stuit oanpaste auto's mei tradisjonele kontrôles operearret, is it doel tûzenen Origins te hawwen dy't ridesharingtsjinsten leverje oer de Feriene Steaten.

Foardat dizze fyzje lykwols in realiteit kin wurde, moat Cruise regeljouwing obstakels oerwinne en in ûntheffing krije fan federale feiligensnoarmen. Vogt fynt dat dizze wichtige ûntheffing al dizze moanne ferliend wurde kin. Kritisy fan Cruise's robotaxi-tsjinsten, lykas dy fan grutte spiler Waymo, hawwe soargen útsprutsen oer de feiligens en reewilligens fan folslein autonome auto's op iepenbiere diken. Ynsidinten mei autonome auto's yn San Francisco hawwe dizze soargen oanstutsen.

Resinte eveneminten hawwe ûnderstreke de útdagings konfrontearre troch Cruise en oare bedriuwen yn de autonome auto yndustry. Ferline moanne bestelden tafersjochhâlders Cruise om har robotaxi-float yn San Francisco te ferminderjen nei in crash mei in brânwachtauto. It ynsidint soarge foar lichte ferwûnings by de passazjier fan de auto sûnder bestjoerder. De California Public Utilities Commission joech Cruise en Waymo lykwols tastimming om har betelle ridesharingtsjinsten de hiele dei út te wreidzjen, in wichtige mylpeal foar de yndustry.

Kyle Vogt hat de klam op it potensjeel fan autonome technology om ferkearsfeiligens te ferbetterjen, mar warskôget dat oermjittich ferset fan kritisy har foarútgong kin hinderje. Waymo hat ek syn eigen ûntwerp iepenbiere foar in auto dy't liket op Cruise's Origin, ûntwikkele yn gearwurking mei Sineeske autofabrikant Geely. It Waymo-auto biedt in romme en noflik ynterieur sûnder stjoer of pedalen, en biedt riders skermen, opladers en ferstelbere sitopsjes.

Gearfetsjend, Cruise is mar dagen fuort fan it krijen fan regeljouwing goedkarring foar de massaproduksje fan har folslein autonome auto, de Origin. Dit markearret in wichtige stap nei it realisearjen fan 'e fyzje fan it bedriuw fan in tsjinst sûnder sjauffeur te dielen. Soargen oer feiligens en regeljouwingshinder moatte lykwols wurde oanpakt foardat dizze auto's op gruttere skaal kinne wurde ynset. Nettsjinsteande, de foarútgong makke troch Cruise en Waymo sinjalearret in kânsrike takomst foar autonoom ferfier.

boarnen:

- Detroit Free Press

- California Public Utilities Kommisje