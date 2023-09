Fujifilm X100V opfolger: wat te ferwachtsjen en potinsjele lensupgrade

De Fujifilm X100V is yn hege fraach sûnt syn frijlitting mear dan trije jier lyn. De populariteit hat resultearre yn útwreide wachttiden en tekoarten oan dielen, mei in protte kamerahannelers dy't noch net oan 'e fraach kinne foldwaan. D'r is lykwols goed nijs oan 'e hoarizon, om't syn opfolger ferwachte wurdt begjin 2024 oan te kommen, mooglik mei in gloednije lens.

Sjoen de oerweldige fraach nei de X100V, binne d'r soargen oer oft Fujifilm de oarders foar syn opfolger kin behannelje. It bedriuw moast tydlik stopje mei it nimmen fan oarders fanwege it hege folume fan oanfragen foar de X100V. It bliuwt te sjen as Fujifilm in oplossing hat fûn om te foldwaan oan 'e ferwachte fraach nei it nije model.

In wichtige faktor dy't de populariteit fan 'e X100-opfolger kin beynfloedzje is de yntegreare lens. De hjoeddeiske X100V is foarsjoen fan in 23mm (35mm ekwivalint) f / 2.0 lens. Neffens in betroubere boarne by Fuji Rumors kin de kommende X100 in folslein nije lens hawwe. De details oangeande it nije lensûntwerp binne noch net bekend makke, mar it kin fariearje fan lytse upgrades lykas wetterdichting oant signifikante feroaringen yn fokale lingte en diafragma.

Yn it ferline hat Fujifilm it lensûntwerp mar ien kear wizige foar de X100-searje, dy't foar de X100V wie. Wylst de brânpuntslingte itselde bleau, biedt de bywurke lens ferbettere resolúsje, fermindere ferfoarming en bettere tichtfokusprestaasjes. Sjoen dizze skiednis liket it net wierskynlik foar Fujifilm om de lens sa gau te upgrade, útsein as it om in substansjeel werûntwerp giet.

Fotografen dy't grif op 'e X100V-opfolger wachte, sille no moatte beslute oft se trochgean op' e wachtlist of ôfhâlde oant mear ynformaasje beskikber komt oer it nije model. Mei de ferwachte release mar in pear moannen fuort, kin it it wurdich wêze om te wachtsjen om te sjen wat Fujifilm yn winkel hat foar de upgrade.

Boarne:

- Fuji Geroften