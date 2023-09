De takomst fan digitale betellingen

Yn it hjoeddeiske digitale tiidrek binne tradisjonele betelsystemen in upgrade nedich. Levering fan fûnsen, foarsisberens fan fûnsen, feiligens fan transaksjes, en delsettings en fermoedsoeningen binne alle gebieten dy't kinne wurde ferbettere. Dit hat laat ta de opkomst fan ferskate ynnovaasjes yn 'e digitale betellingsromte.

Firtuele kaarten foar kommersjele betellingen, iepen bankieren, real-time betellingen (RTP), programmabele as tûke betellingen, tap-to-pay foar mobile apparaten, account-to-account (A2A) betellingen, en blockchain-basearre aktiva binne allegear foarbylden fan dizze ynnovaasjes. Wat ûnderskiedt lykwols in winnend oanbod yn 'e digitale betellingsromte? Neffens Ron Bergamesca, algemien direkteur fan bank- en FinTech-oplossingen by Paymentus, moatte suksesfolle betellingsoanbiedingen wiidweidich, maklik te brûken en rap wêze.

Real-time betellingsregelingen hawwe wrâldwiid traksje krigen. It ûntstean fan 'e FedNow® Service yn' e FS as alternatyf foar it RTP-netwurk hat de beskikberens fan real-time betellingsnetwurken fierder útwreide. Real-time betellingen biede de weardefoarstelling fan it inisjearjen, wiskjen en foltôgjen fan betellingen 24/7 yn sekonden. Dit is al rûn de wrâld wiid akseptearre, mei lannen lykas Tailân foarop.

D'r binne lykwols noch guon lannen wêr't realtime betellingen noch moatte nimme. Yn 'e UAE, bygelyks, hawwe direkte betellingen krekt 1.1% fan transaksjes yn 2022. Ynteroperabiliteit tusken real-time betellingsskema's en platfoarms sil krúsjaal wêze as lannen har besteande systemen en ynfrastruktuer ferbetterje.

Ynnovaasjes yn 'e digitale betelromte fereaskje ynfrastruktuer foar fêststelling. Real-time betellingen wurde sjoen as in foarrinner fan it ûntstean fan akkount-oan-account of beteljen-by-bank betellingsopsjes yn 'e Amerikaanske merk. Derneist krije firtuele kaarten en A2A-betellingen omtinken foar har fermogen om flaters te ferminderjen, cashbehear te ferbetterjen en transparânsje yn kommersjele transaksjes te fergrutsjen.

Nettsjinsteande de ferskowing nei elektroanyske en digitale transaksjes, fertrouwe in protte bedriuwen noch op legacy betelmethoden. Legacy-prosessen binne gefoeliger foar fraude dan elektroanyske oplossingen, wêrtroch't de needsaak foar ynnovaasjes foar digitale betellingen noch dúdliker wurdt.

As de takomst fan digitale betellingen trochgiet te evoluearjen, is it wichtich foar betellingsoanbod om wiidweidich, maklik te brûken en rap te wêzen. Oannimmen fan ynnovative betellingsauto's sil ôfhingje fan har fermogen om besteande opsjes te prestearjen en oft de prestaasjes ynvestearje yn nije ynfrastruktuer rjochtfeardigje.

