De ynfloed fan The Elder Scrolls III: Morrowind op Bethesda

De dot-com-crash fan 2001 wie in útdaagjende tiid foar ZeniMax, mei twifels dy't ûntstiene oer de leefberens fan har fideospultsjeprojekt, The Elder Scrolls III: Morrowind. Projektlieder Todd Howard, realisearre it belang fan it sukses fan it spultsje, rôp in off-site gearkomste mei syn team op. In protte wiene benaud dat se ûntslein wurde, mar ynstee joech Howard personaliseare visitekaarten út mei de keazen eare fan elke ûntwikkelder, wat in gefoel fan belang en ienheid joech.

Morrowind markearre in wichtich kearpunt foar Bethesda's rolspultsjes. It waard it earste Elder Scrolls-spiel dat waard frijlitten op konsoles, en ferkocht miljoenen eksimplaren allinich op Xbox. Neffens Skyrim miljeu-keunst lead Noah Berry, Morrowind wie in krúsjaal momint dat foarme de studio as gehiel.

De Elder Scrolls-searje hie beskieden begjin mei it kultussukses fan The Elder Scrolls: Arena yn 1994. Bethesda wie lykwols fan doel it generike uterlik en beheinde lokaasjes fan Arena te ferbetterjen foar syn ferfolch. The Elder Scrolls II: Daggerfall yntrodusearre in grutter nivo fan detail en ferhalen, mei syn 3D-perspektyf en mear literêre styl.

Daggerfall's prosedurele wrâldgeneraasjesysteem wie baanbrekkend, wêrtroch mear dan 15,000 unike lokaasjes mooglik wiene. It spul wie in signifikant súkses foar Bethesda, en ferkocht mear dan 100,000 eksimplaren yn mar twa dagen. Dizze prestaasje sette it poadium foar Bethesda Game Studios 'ambisjeuze filosofy foar spultsje-ûntwerp ûnder lieding fan Todd Howard.

Nei Daggerfall bleau Bethesda Game Studios de grinzen fan har spultsjes op. Spinoffs lykas Battlespire en Redguard bouden de wrâld fan Tamriel en wreide de lear fan 'e searje út. De Pocket Guide to the Empire, opnommen yn Redguard's hantlieding, levere in wiidweidige skiednis en eftergrûnynformaasje foar de wrâld fan it spultsje.

Doe't leadûntwerper Ken Rolston yn 1996 by it team kaam, wie Elder Scrolls III ynearsten pland om yn 'e Summerset-eilannen te setten. It idee waard lykwols letter ferpleatst nei it fulkanyske eilân Vvardenfell yn Morrowind, tanksij de passy fan konseptkeunstner Michael Kirkbride en skriuwer Kurt Kuhlmann. De fisy foar Morrowind omfette it hiele territoarium en lei de basis foar de moderne Elder Scrolls-spultsjes.

It súkses fan Morrowind revitalisearre Bethesda, wat late ta de rekreaasje fan 'e studio. It ferhurde it paad foar takomstige blockbuster-titels lykas Skyrim en Fallout 4. Morrowind bliuwt in krúsjaal en galvanisearjend momint yn 'e skiednis fan Bethesda, it foarmjen fan har oanpak fan spultsje-ûntwerp en fersteurt har plak yn it rol-spieljenre.

