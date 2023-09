Frankryk ferbiedt ferkeap fan iPhone 12 fanwegen stralingsnivo's

Frankryk's junior minister foar digitale ekonomy hat oankundige dat Apple de ferkeap fan har iPhone 12-model yn Frankryk moat stopje. Dit beslút komt nei't de strielingswachthûn fan it lân, ANFR, tests dien hie en ûntdutsen dat de spesifike absorptionsrate (SAR) fan 'e smartphone de wetlike grinzen oersloech.

Jean-Noel Barrot, Frankryk's junior minister, iepenbiere yn in ynterview mei Le Parisien dat ANFR Apple ynformearre hat oer it ferbod. Hy stelde ek dat in software-update de strielingsproblemen koe oanpakke dy't ferbûn binne mei de iPhone 12, dy't sûnt 2020 te keap is.

Barrot beklamme dat Apple twa wiken hat om te reagearjen en de nedige wizigingen út te fieren. It net dwaan kin resultearje yn in weromroppen fan alle iPhone 12-apparaten yn omloop. Hy beklamme dat deselde regels jilde foar alle bedriuwen, ynklusyf digitale reuzen.

De Jeropeeske Uny hat feiligensgrinzen fêststeld foar SAR-wearden yn relaasje ta gebrûk fan mobile tillefoans, om't ûndersiken hawwe suggerearre in mooglik ferhege risiko op bepaalde soarten kanker. De Frânske wachthûn sil har befinings diele mei tafersjochhâlders yn oare lidsteaten fan 'e EU, mei Barrot opmurken dat dit beslút in rimpeleffekt kin hawwe.

Frankryk hat proaktyf west yn it kontrolearjen fan stralingsnivo's fan elektroanyske apparaten, en hat regeljouwing yn 2020 útwreide om retailers te fereaskje om stralingswearden op ferpakking te werjaan foar net allinich tillefoans, mar ek tablets en oare elektroanyske produkten.

Apple hat noch gjin antwurd útjûn op de oankundiging fan it ferbod.

Boarne: Reuters (gjin URL opjûn)