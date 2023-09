De Roof Boxxer 2 Modular Helmet: In stijlvolle en praktyske kar foar motorriders

De Roof Boxxer-helm is in populêre kar ûnder motorriders sûnt syn oprjochting yn 1993. Bekend om syn unike rûne ûntwerp, dy't moderne en retro-styling kombineart, fiert Roof no har 30-jierrich jubileum troch de nijste ferzje fan ien fan har meast leafste helmen yn te fieren. - de Boxxer 2 modulêre helm.

De orizjinele Roof Boxxer-helm, lansearre yn 1995, wûn populariteit troch syn opfallende styl en praktyske funksjes. It modulêre ûntwerp, mei in 180-graden draaiende kinbalke, joech riders de fleksibiliteit om de bar maklik út 'e wei te ferpleatsen, wylst in unmiskenbere estetyk behâlde. Yn 2017 yntrodusearre Roof de Boxxer Carbon, in lichtere en mear prestaasje-rjochte ferzje fan itselde ûntwerp.

De Boxxer 2 is in evolúsje fan 'e Boxxer-line, wêrby't Roof syn byldbepalende styling behâldt, wylst se bywurke technology opnimme om te foldwaan oan 'e nije ECE R22.06-standert. De helm behâldt syn dûbele P / J-homologaasje, wat betsjut dat it is goedkard foar gebrûk op 'e dyk mei de kinbalke iepen of sletten. It nije FleXLocker-systeem soarget foar feilige beskoatteljen fan 'e glêsfezelshell yn' e iepen posysje, wêrtroch de helm lichtgewicht is op just 3.5 pûn (1,600 gram). Opmerklik, nettsjinsteande it konformearjen fan 'e 22.06-standert, hâldt de Boxxer 2 itselde gewicht as syn foargonger.

Binnen de helm hat de Boxxer 2 in útnimbere en waskbere Silent Lining-ynterieur mei antibakteriële behanneling, ûntworpen foar komfort en in stille rydûnderfining. De helm omfettet ek ekstra kessens foar oanpasbere dikte en biedt opsjonele wangpads fan ferskate dikten. It komt mei in dúdlik anty-kras vizier mei in anty-fog skerm en is intercom-klear.

De Roof Boxxer 2 modulêre helm is beskikber yn trije fêste kleuren (swart, griis en read) en ferskate grafyske opsjes. It wurdt oanbean yn maten fariearjend fan XS oant XXL en hat in foarstelde ferkeappriis fan 499 euro ($ 536 USD).

Ta beslút, de Roof Boxxer 2 modulêre helm kombineart styl en praktykens, wêrtroch it in oansprekkende kar is foar motorriders. Mei syn bywurke ûntwerp en neilibjen fan feiligensnoarmen biedt dizze helm riders de perfekte miks fan ynnovaasje en klassike berop.

Definysjes fan termen:

- Modulêre helm: In helm mei in kinbalke dy't omheech kin wurde omkeard, wêrtroch de rider har gesicht folslein bleatstelle kin.

- Homologaasje: It proses fan sertifisearring dat in produkt foldocht oan bepaalde feiligens- en prestaasjesnoarmen.

- ECE R22.06-standert: In Jeropeeske standert foar motorhelmen, dy't garandearret dat se foldogge oan spesifike feiligenseasken.