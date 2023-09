Eardere Ingelske cricketer Andrew Flintoff hat in weromkear makke nei it cricketfjild nei't er belutsen wie by in ûngelok by it filmjen fan de BBC-show Top Gear ferline desimber. Flintoff, dy't befreone is mei Rob Key, de direkteur fan 'e Ingelske cricket, wurket no as in ûnbetelle adviseur by it Ingelske team tidens de oanhâldende fjouwer-wedstriden ien-dei ynternasjonale searje tsjin Nij-Seelân.

De rol is tydlik en beheind ta de folgjende fjouwer wedstriden, en it wurdt net ferwachte dat Flintoff nije moanne mei it team sil reizgje nei de World Cup yn Yndia. De 45-jierrige cricketer, dy't 79 tests en 141 ien-dei ynternasjonaal spile foar Ingelân foardat hy yn 2009 mei pensjoen gie, waard sjoen as liedende fjildoefeningen mei it Ingelske team yn Sophia Gardens yn Cardiff.

Flintoff bruts ferline jier syn ribben by it ûngelok, mar hy is no hersteld en is wer op it fjild. Syn weromkear nei de cricketwrâld hat opwining opwekke ûnder fans dy't syn bydragen oan it Ingelske team ûnthâlde tidens syn spielkarriêre. Hoewol hy gjin permaninte wedstryd sil wêze mei it team, sil syn ûnderfining en ekspertize sûnder mis weardefol wêze foar de spilers tidens de oanhâldende searje.

It is altyd ynspirearjend om te sjen dat eardere spilers lykas Flintoff ferbûn bliuwe mei de sport dy't se hâlde en har kennis diele mei de nije generaasje cricketers. Dizze tydlike rol as ûnbetelle adviseur toant de tawijing fan Flintoff oan it spultsje en syn reewilligens om op elke mooglike manier by te dragen.

boarnen:

- BBC Sports: [boarne]

- Getty Images: [boarne]