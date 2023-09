Framework Pre-kundiget SD-útwreidingskaart yn folsleine grutte foar syn modulêre laptop

Framework, it bedriuw efter de modulêre Framework-laptop, hat oankundige dat it wurket oan in folsleine grutte SD-útwreidingskaart foar har apparaat. It bedriuw hat besletten om de module "foar te kundigjen", wat betsjut dat d'r in kâns is dat it noait ferstjoere kin. Troch dit te dwaan is Framework lykwols fan doel har mienskip efter de skermen fan it ûntwikkelingsproses te nimmen.

Yn in peiling útfierd yn 2021 rangearre de Framework-mienskip de SD-kaart op folsleine grutte as de op ien nei meast frege poarte, nei in Gigabit ethernet-jack dy't Framework ferline jier begon te ferkeapjen. De fertraging by it frijjaan fan de SD-útwreidingskaart wie te tankjen oan it beslút fan it bedriuw om har te rjochtsjen op it lansearjen fan har earste laptop yn 2020.

Elk fan 'e Expansion Card-modules ûntwikkele troch Framework hat standert manlike USB-C-ports dy't kinne wurde pluggen yn ynsletten froulike USB-C-ports op it moederbord. Hjirmei kinne de modules brûkt wurde mei oare USB-C-kompjûters of wikselje tusken Framework-masines.

Derneist biedt Framework koarting fan 11e Gen Intel Core mainboards oan, mei prizen fariearjend fan $ 199 oant $ 399, foar brûkers dy't ynteressearre binne yn it bouwen fan har eigen net-offisjele Intel NUC.

Oer it algemien biede Framework's oankundiging fan 'e SD-útwreidingskaart yn folsleine grutte en de beskikberens fan koarting fan mainboards spannende mooglikheden foar brûkers om har eigen modulêre laptops en mini-buroblêden oan te passen en te bouwen.

boarnen:

- Sean Hollister, "En jo kinne no DIY in modulêre Intel NUC op 'e goedkeap dwaan," The Verge.