Jo rapste sels ûntsluten yn Forza Motorsport

Forza Motorsport makket nei fjouwer jier in comeback mei in gloednije ôflevering. De ûntwikkelders, Turn 10, binne werom gien nei it tekenboerd om de franchise opnij út te finen. De demo fan it spul ûntbleatet spannende feroaringen yn gameplay en tagonklikensfunksjes.

De demo bestiet út trije races fan The Builders' Cup, dy't him rjochtet op it opwurdearjen en bouwen fan jo auto. Oars as eardere ferzjes fan it spul dy't beklamje op it sammeljen fan in wiidweidige auto-kolleksje, stimulearret de nije Forza Motorsport spilers om te fokusjen op it opwurdearjen fan in pear auto's dy't se echt genietsje.

Ien merkbere feroaring yn gameplay is de kontrôles. De kontrôles yn 'e nije Forza Motorsport fereaskje mear presyzje, it meitsjen fan in mear realistyske rydûnderfining. It is net mear mooglik om gewoan troch bochten te remmen; spilers moatte mei har auto's wurkje om in skjinne beurt te berikken. Wylst de kontrôles meie nimme wat oanpassing foar lange-tiid spilers, se jouwe in krekter foarstelling fan real-life riden.

De tagonklikensfunksjes yn it spultsje binne lofberens. Forza Motorsport hat ynspannings dien om te soargjen dat bline en swakke spilers kinne genietsje fan it spultsje. Ferskate audio-oanwizings, lykas gearwikselingen en warskôgings foar tichtby, kinne spilers troch it spultsje navigearje sûnder fisuele oanwizings. Dizze opsjes foar tagonklikens kinne ek sjenende spilers profitearje, en har rydûnderfining ferbetterje.

It opnimmen fan tagonklikensfunksjes iepenet it spultsje foar in folslein nij publyk, en it is spannend om te sjen hoe't bline en leechfyzje spilers it spultsje sille belibje en beoardielje. Derneist tsjinje dizze tagonklikensopsjes as in herinnering dat tagonklikens yn gaming moatte wurde ferwachte ynstee fan applaudearre.

Ta beslút, Forza Motorsport is werom gien nei de tekentafel mei syn nije ôflevering. It spultsje rjochtet him op it bouwen en opwurdearjen fan in selekteare pear auto's, en biedt in mear realistyske en immersive rydûnderfining. It opnimmen fan tagonklikensfunksjes makket it spultsje tagonklik foar in breder publyk, en it sil nijsgjirrich wêze om te sjen hoe't spilers dizze feroarings omearmje as it spultsje wurdt útbrocht.

