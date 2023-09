Forza Motorsport Preview: In belofte start foar de Ultimate Racing Sim

Forza Motorsport hat altyd bekend west om syn gepolijst racingûnderfining, en de kommende ynstallaasje yn 'e searje liket gjin útsûndering te wêzen. Yn in resinte foarbyld fan 'e Builders Cup-yntro-searje fan it spultsje, is it dúdlik dat ûntwikkelders Turn 10 Studios in solide basis hawwe makke foar jierren fan race-opwining.

De yntro-searje hat trije spoaren en trije auto's, elk mei syn eigen unike handlingskaaimerken. Oft jo de 2019 Subaru STI S209, de 2018 Honda Civic Type R, as de 2018 Ford Mustang GT ride, de auto's fiele har fantastysk. De oanpassingsopsjes tastean ek fyn oanpassingen ta dy't wirklik ynfloed hawwe op 'e manier wêrop elk auto rydt.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan Forza Motorsport is de tagonklikens. It spultsje biedt in swierrichheidsschuif, meardere spielmodi, en in protte opsjes foar training en assistinsje. Benammen de rewindknop is in leafste funksje foar oefenrondes, wêrtroch racers fluch weromsette kinne sûnder it spoar te ferlitten. It stimulearret eksperimintearjen en spieljen sûnder eangst foar straf.

De framerate fan it spultsje is in oar opmerklik aspekt. Forza Motorsport rint op in glêde 60 fps op alle platfoarms, ynklusyf de Xbox Series S. Yn in gaming lânskip dêr't in protte AAA titels stride om te reitsjen 60 fps, dit nivo fan responsiviteit is in azem fan frisse lucht foar racing entûsjasters.

Wylst d'r wat soargen west hawwe oer ûntbrekkende funksjes by lansearring, lykas taskôgermodus en splitscreen, bliuwt de kearnûnderfining fan Forza Motorsport sterk. Turn10 is rjochte op it leverjen fan in racing-sim dy't responsiviteit, oanpassing en tagonklikens prioriteit jout. It resultaat is in fisueel prachtich spultsje mei ray-traced globale ferljochting en dynamyske ferljochting dy't de auto's en spoaren ta libben bringt.

Foarútsjocht, Forza Motorsport is pland om in live-service-spultsje te wêzen, mei reguliere ynhâlddruppels en sosjale funksjes ynboud yn 'e ûnderfining. Dit soarget derfoar dat spilers in protte nije kaarten, auto's en útdagings sille hawwe om nei út te sjen yn 'e kommende jierren.

Oer it algemien toant Forza Motorsport grutte belofte as de ultime racing sim. Syn oandacht foar detail, tagonklikens en prachtige fisuele trou meitsje foar in spannende en immersive ûnderfining. Oft jo in fan binne fan 'e searje of nij binne foar racespultsjes, Forza Motorsport wurdt foarme as in must-play titel.

boarnen:

- Gjin URL's levere.