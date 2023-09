De nije Forza Motorsport is fan doel in oansprekber racespultsje te wêzen foar alle spilers

Forza Motorsport, de lêste ôflevering yn 'e populêre searje fan racespultsjes, is ynsteld om in tagonklik yngongspunt te bieden foar alle spilers. De bedoeling fan ûntwikkelder Turn 10 is dúdlik - te fokusjen op 'e raceûnderfining sels, ynnovearjen yn natuerkunde en AI om in natuerlike learomjouwing te meitsjen. It spultsje hat prachtige fotorealistyske 4K-fisuele en yntroduseart in RPG-lykas progressionsysteem foar har 500+ auto's.

As spilers race, fertsjinje se autopunten (CP) dy't kinne wurde brûkt om har auto's oan te passen mei nije dielen en upgrades. Foar spilers dy't net ynteressearre binne yn 'e details, lit it weromkommende Drivatar-systeem de algemiene raceûnderfining fine. Troch it oanpassen fan in skaal fan acht punten, kinne spilers kontrolearje hoe goed de oare racers prestearje, wat de gameplay realistysk makket.

Forza Motorsport prioritearret ek tagonklikens troch in oanbod fan opsjes foar spilers mei in beheining. It spultsje hat audio-oanwizings en fertelling foar bline sjauffeurs, ien-touch-ynputen foar dyjingen mei mobiliteitsbeperkingen, en heul oanpasbere ûndertitels foar dôven en hurdharkjen. Dizze tagonklikensfunksjes binne net allinich foardielich foar dyjingen mei in beheining, mar helpe ek oare spilers. It spultsje is wolkom foar spilers fan alle feardigensnivo's en straft it gebrûk fan helpmiddels net.

It Car Mastery-systeem yn Forza Motorsport leveret konstante feedback en beleanningen oan spilers, wêrtroch se har feardigens kontinu kinne ferbetterje. It jout spilers in gefoel fan prestaasjes en foarútgong fergelykber mei dat fûn yn RPG's. It spultsje rjochtet him lykwols noch op 'e leafde foar auto's ynstee fan in folweardich RPG as simulaasjespultsje te wurden.

Forza Motorsport sil op 10 oktober wurde frijlitten op Xbox Series X/S en PC, en it sil beskikber wêze op Xbox Game Pass. Mei syn fokus op tagonklikens, oanwêzigens en immersive raceûnderfining, is it spultsje fan doel om sawol betûfte racers as nijkommers te besprekken.

