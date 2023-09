Epic Games Releases Fortnite Update 4.01 Featuring My Hero Academia

Epic Games hat Fortnite update 4.01 lansearre, ek wol bekend as de v26.10 ynhâld drop. De fernijing yntroduseart nije funksjes en items ynspireare troch My Hero Academia. Spilers kinne no spylje as Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, en Mina Ashido. Dizze karakters binne te krijen yn 'e Item Shop, en spilers kinne ek Todoroki's iiskrêften brûke troch it Ice Wall-item te brûken dat op it eilân fûn is.

It item Ice Wall lit spilers glacial skylden oproppe foar ferdigenings- en oanfalsdoelen. It kin spilers en har partij beskermje tsjin skea en kin strategysk pleatst wurde om tsjinstanners werom te slaan. De Ice Wall sil beskikber wêze oant it ein fan it seizoen, en biedt genôch tiid foar spilers om syn kapasiteiten te behearskjen.

Neist Todoroki syn Ice Wall, spilers kinne ek brûke Deku syn Smash fermogen, dat kin ien-shot fijannen oer de kaart. Deku's Smash kin wurde krigen fan All Might Supply Drops en sil beskikber wêze oant de v26.20-update.

It foltôgjen fan quests relatearre oan My Hero Academia sil spilers beleanje mei ûnderfiningpunten. Troch seis speurtochten te foltôgjen, kinne spilers daliks nivo omheech. Trije UA High School helden-yn-training outfits, ynklusyf Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, en Mina Ashido, binne no te krijen yn 'e artikelwinkel.

Oare tafoegings yn 'e v26.10-fernijing omfetsje it weromkommen fan it Pizza Party-item, dat sûnens en skyld herstelt, en de ynfiering fan nije augments lykas de Reckless SMG Reload. Super Level Styles binne ek tafoege as bonusbeleanningen foar spilers dy't foarby Season Level 100 foarútgeane.

De fernijing omfettet ek bugfixes en ferbetterings. Opmerklik is it Beautiful 'Bow Emoticon weromkommen yn' e kasten fan 'e eigners, bars besteegje troch Reality Augments opnij te rôljen, no foarútgong quests, en foarútgongsdoelen foar oerlibbensmedaljes sitte net mear fêst.

Dizze details binne basearre op dataminearre ynhâld, dy't ferwachte skins, myten, nije bewurkingsstilen en oare tafoegings oan it spultsje omfettet.

