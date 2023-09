Fortnite-baas Donald Mustard kundiget pensjoen oan nei 25 jier yn 'e spultsje-yndustry

Donald Mustard, de haad kreative offisier by Epic Games en de mastermind efter it wrâldwide gamingfenomeen Fortnite, hat syn pensjoen oankundige nei in yllustraasje fan 25 jier yn 'e spultsje-yndustry. Mustard krige earst erkenning doe't hy Chair Entertainment yn 2005 mei-oprjochte, de studio efter hitspultsjes lykas Shadow Complex en Infinity Blade. Yn 2008 waard Chair oankocht troch Epic Games, en Mustard kaam úteinlik op nei de posysje fan haad kreatyf offisier yn 2016.

Yn in ferklearring dield op sosjale media, spruts Mustard syn tankberens út foar de ongelooflijke reis dy't hy yn syn karriêre hie belibbe. Hy betanke syn kollega's en Epic Games CEO Tim Sweeney foar har stipe en gearwurking. Mustard reflektearre oer de ferskate prestaasjes dy't hy hie berikt, fan it meitsjen fan spultsjes lykas Advent Rising en Undertow, oant diel útmeitsje fan it team dat it sukses fan Fortnite foarme.

As Mustard ôfskied nimt fan syn rol by Epic Games, spruts hy grutskens út oer it fermogen fan it bedriuw om freugde en wille te bringen oan 'e Fortnite-mienskip. Hy neamde byldbepalende mominten lykas de lansearring fan 'e Battle Bus, it iepenjen fan' e himel troch in raket, en dûnsjen mei freonen nei in Victory Royale. Mustard fersekere fans dat de takomst fan Fortnite yn goede hannen is en pleage dat de teams wurkje oan "enoarme, jaw-dropping, geweldige dingen."

Nei pensjoen sjocht Mustard út nei kwaliteitstiid mei syn frou en famylje. Hy spruts opwining út oer trochgean te wêzen in spiler en genietsje fan 'e takomst fan Fortnite neist de mienskip dy't hy holp te meitsjen.

