Yntroduksje fan de Xbox Mastercard: Punten fertsjinje foar jo gamingûnderfining

Microsoft hat har lêste oanbod foar gamers ûntbleate: de Xbox Mastercard. Dizze nije kredytkaart lit kaartleden punten fertsjinje op har oankeapen, dy't kinne wurde ferlost foar spultsjes en tafoegings yn 'e Microsoft Store. De kaart sil yn earste ynstânsje eksklusyf beskikber wêze foar leden fan it Xbox Insider-programma yn 'e FS, fanôf 21 septimber, foardat se takom jier tagonklik wurde foar alle US-basearre Xbox-brûkers.

De Xbox Mastercard is in gefolch fan in gearwurkingsferbân tusken Microsoft en Barclays. Lykas ferwachte is de kaart fan doel brûkers te stimulearjen om Xbox-ynhâld te keapjen. Foar elke dollar bestege oan deistige oankeapen, krije kaarthâlders ien beleanningspunt. It taryf fan beleanningspunten nimt lykwols ta oant fiif punten per dollar bestege oan 'e Microsoft Store. Derneist sille oankeapen makke fia selekteare streaming- en diningtsjinsten, lykas Netflix, DoorDash, en Grubhub, trije punten per dollar fertsjinje.

Elk beleanningspunt wurdt wurdearre op ien penny as it wurdt ferlost foar Xbox-spultsjes en tafoegings. Dit betsjut dat as jo besteegje $ 1,000 oan standert oankeapen mei help fan de kaart, Jo sille fertsjinje it ekwivalint fan $ 10 wearde fan punten te brûken nei nije spultsjes. De kaart sil beskikber wêze yn fiif ferskillende ûntwerpen, en brûkers kinne it personalisearje mei har Xbox Gamertag.

Wat funksjonaliteit oanbelanget, stipet de Xbox Mastercard kontaktleaze betellingen en digitale wallets. Kaarthâlders sille ek fergees tagong hawwe ta har FICO-kredytscore. De jierlikse persintaazje taryf (APR) fan de kaart kin fariearje fan 20.99% oant 31.99%, ôfhinklik fan de resultaten fan in kredytkontrôle.

Om brûkers te ferlieden om oan te melden en de kaart te brûken, biedt Microsoft in pear ekstra foardielen. Kaarthâlders sille in bonus krije fan 5,000 kaartpunten (lykweardich oan $ 50) nei it meitsjen fan har earste oankeap. Fierder sille leden fergees genietsje fan trije moannen fan Xbox Game Pass Ultimate nei it brûken fan de Mastercard foar de earste kear. Dit abonnemint kin sels oerdroegen wurde oan in freon as de kaarthâlder al in abonnee is.

Oer it algemien is de Xbox Mastercard fan doel de gamingûnderfining foar Xbox-brûkers te ferbetterjen troch se te beleanjen foar har oankeapen. Mei syn oantreklik beleanningspunten systeem en eksklusive bonussen, dizze credit card is wis in berop op avid gamers.

