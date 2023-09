Ford F-150 Lightning-bestjoerders kinne no Apple Maps brûke foar EV-navigaasje

Eigners fan elektryske frachtweinen fan Ford F-150 Lightning hawwe no de opsje om te navigearjen mei Apple Maps en begelieding te ûntfangen oer wêr't jo ûnderweis kinne opladen. Dizze funksje waard koartlyn iepenbiere yn in kommunikaasje stjoerd troch Ford-dealers, wêrby't stelde dat alle Lightning-eigners tagong soene hawwe ta de Apple Maps-funksje. It fereasket lykwols Apple iOS 15.4 of nijer en Ford Power-Up 6.3.0 of heger.

Wylst Apple Maps EV-begelieding net nij is foar Ford EV's, is it in earste foar it F-150 Lightning-model. Earder wie it te krijen yn 'e Ford Mustang Mach-E, dy't modellen fan 2022 en 2023 besloech, lykas ek guon âldere modellen ôfhinklik fan de softwareferzje fan it infotainmentsysteem.

Ford ferklearre dat Apple Maps iPhone-gegevens brûkt om auto- en batterijynformaasje te lêzen as se ferbûn binne mei CarPlay, en as nedich opladers tafoegje oan 'e reis. Green Car Reports hat de oplaad-stop-funksjonaliteit fan Apple Maps noch net hifke yn ferliking mei Ford's native navigaasjefunksjes en it BlueOval-oplaadnetwurk.

Oare autofabrikanten, lykas Porsche, hawwe Apple Maps yntegreare yn har EV's om enerzjyferbrûk te folgjen en rûtes oan te passen op basis fan hichteferoarings en oare faktoaren. BMW wie it earste merk dat dizze funksje ynskeakele hat yn in Amerikaanske merk EV, de 2022 BMW i4.

Google omfettet ek opladers foar elektryske auto's yn har navigaasjesysteem, en biedt rûzings foar steat fan lading en berik foar selekteare EV-modellen. Ford markearret dat syn eigen navigaasjesysteem ekstra funksjes leveret dy't net oanbean wurde fia Apple Maps, lykas beskikberens fan oplaadstasjons, betellingsdetails keppele oan in unike auto-identifikaasje, en ynformaasje oer Ford's BlueOval-ladingsnetwurk.

Njonken de Apple Maps-yntegraasje yntroduseart Ford in Charge Assist-funksje wêrmei bestjoerders kinne fine, begjinne en betelje foar iepenbiere oplaadstasjons mei it skerm fan it infotainmentsysteem. Dit elimineert de needsaak foar aparte apps lykas FordPass as de app fan it oplaadnetwurk.

Oer it algemien wreidet Ford de mooglikheden fan 'e F-150 Lightning út om in naadleaze en handige ûnderfining te leverjen foar EV-bestjoerders, of se leaver Apple Maps brûke as it native navigaasjesysteem fan Ford.

