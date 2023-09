WWOO-LD Boston is ynsteld om skiednis te meitsjen as de earste Amerikaanske omrop dy't oer de loft (OTA) TV-útstjoeringen yn 5G biedt. It bedriuw hat in eksperimintele lisinsje oanfrege by de Federal Communications Commission en is fan plan 5G-útstjoeringen te begjinnen op woansdei 13 septimber 2023.

Dizze beweging komt om't technologyske foarútgong en tanimmende fraach nei fideo en gegevens op mobile apparaten de perfekte omjouwing meitsje foar testen en bouwen fan 5G-útstjoeringen. WWOO-LD kredyt de ynspanningen fan "SuperFrank" Copsidas, de oprjochter fan 'e Low Power TV Broadcasters Association en XGen Network, foar it meitsjen fan dizze mylpeal.

Wylst noch testen ûndergiet, sil de 24/7 5G-útstjoering fan WWOO-LD it paad baan foar takomstige snoerknipers om te genietsjen fan de foardielen fan dizze tsjinst. Troch it brûken fan in "ien-nei-mannich model", is 5G-útstjoering as doel om congestie en files te ferminderjen feroarsake troch it ien-op-ien model dat wurdt brûkt foar it ferstjoeren fan gegevens en fideo nei oansletten apparaten.

Ien fan 'e foardielen fan 5G-útstjoeringen is har fermogen om te operearjen mei legere tuorren en legere krêft yn ferliking mei tradisjonele útstjoeringen mei folsleine krêft. Derneist is gjin ynterferinsje rapportearre tidens testen. It is de muoite wurdich op te merken dat sawat 75 prosint fan alle omroppen yn 'e FS lege enerzjystasjons brûke.

Preston Padden, de Chief Strategic Officer fan 'e Low Power TV Broadcasters Association, markeart de wearde fan 5G-útstjoeringen yn ferskate senario's. It kin net allinich frustraasjes oanpakke dy't belibbe wurde as jo besykje in spultsje op in tillefoan te besjen yn in fol stadion, mar it iepenet ek mooglikheden foar learen op lange ôfstân, hege definysje fersifere fideo foar earste responders, en ferbiningsgebieten dy't gjin ynternet tagong hawwe.

Dizze stap nommen troch WWOO-LD Boston markearret in wichtige mylpeal yn 'e evolúsje fan útstjoeringen yn' e FS en stelt it poadium foar de yntegraasje fan 5G-technology yn it medialânskip.

Boarne: Cord Cutters News, Low Power TV Broadcasters Association