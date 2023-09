Football Manager 2024 Releasedatum oankundige

Sega hat iepenbiere dat Football Manager 2024 op 6 novimber sil wurde frijlitten. It spultsje sil beskikber wêze op ferskate platfoarms, ynklusyf PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, en smartphones. Dit sil de 20e ôflevering wêze yn 'e Football Manager-searje en sil de earste wedstriid yn' e searje wêze dy't yn Japan wurdt lansearre.

Ien wichtich skaaimerk fan FM24 is de beskikberens op Xbox Game Pass by lansearring foar brûkers fan PC en Xbox Series X/S. Derneist sil Football Manager 2024 Mobile tagonklik wêze fia Netflix, nei it opnimmen fan FM23 Touch op Apple Arcade.

Sports Interactive, it ûntwikkelteam efter it spultsje, spruts har opwining út oer de frijlitting yn Japan en de ynfiering fan Japanske taalstipe. Dit, tegearre mei de yntegraasje fan it spultsje yn Netflix, dy't in brede abonneebasis hat fan mear dan 230 miljoen minsken wrâldwiid, presintearret in wichtige kâns foar de Football Manager-spilermienskip om noch fierder te groeien.

Foarbestellingen foar Football Manager 2024 binne op it stuit iepen, en biede in koarting fan 10 prosint oant de offisjele lanseringsdei. Foarbestelling jout ek tagong ta in betide tagongsperioade foar PC / Mac-spilers sawat twa wiken foar de frijlitting fan it spultsje.

It is de muoite wurdich op te merken dat Football Manager 2024 wurdt ferwachte de lêste ynstallaasje te wêzen foardat in grutte revyzje takom jier sil plakfine mei FM25. Yn in ynterview mei Eurogamer spruts Miles Jacobson, de baas fan Sports Interactive, syn persoanlike teloarstelling út mei de foarige yngong yn 'e searje, nettsjinsteande syn enoarme populariteit.

Definysjes:

- Xbox Game Pass: In abonnemintstsjinst oanbean troch Microsoft dy't tagong jout ta in bibleteek mei spultsjes foar in moanlikse fergoeding.

- Early Access: In perioade foar de offisjele frijlitting fan in spultsje wêryn spilers tagong kinne ta it spultsje en spylje wylst it noch yn ûntwikkeling of testen is.