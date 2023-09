Football Manager 2024 Mobile komt yn novimber nei Netflix Games

Football Manager, de populêre fideospultsjesearje fan SEGA, sil yn novimber 2023 syn mobyl debút meitsje op Netflix Games. De kommende release, mei de titel "Football Manager 2024 Mobile" wurdt priizge as de meast folsleine edysje oant no ta en lit spilers in gearstalling fan in team fan fuotballers út ferskate kompetysjes.

It spultsje sil tagelyk wurde frijlitten op mobyl neist de doaze en digitale edysjes foar grutte konsoles en PC-platfoarms lykas Steam, Epic Games, en Xbox Game Pass. Foarige foarútgong fan 'e 2023-edysje fan Football Manager kin wurde oerbrocht nei de nije release, mar in Netflix-abonnemint sil nedich wêze om te spyljen.

It is de muoite wurdich op te merken dat Football Manager 2024 Mobile, lykas alle oare spultsjes op Netflix (yn totaal 74 titels), gjin advertinsjes of mikrotransaksjes sil befetsje. Yn in offisjele blogpost markeart Netflix har wrâldwide berik en lidmaatskipsbasis as redenen foar de ferhuzing fan it spultsje nei har platfoarm, wêrtroch mear spilers tagong krije ta it spultsje dan ea earder.

Om Football Manager 2024 Mobile te downloaden, kinne besteande spilers mei in Netflix-lidmaatskip it spultsje fine en ynstallearje fia de Netflix mobile app by syn frijlitting. It sil lizze yn in tawijd Games-rige op Apple-tillefoans en in aparte ljepper Spultsjes op Android-apparaten. It spultsje sil lykwols net beskikber wêze fia de Netflix-app op pc's, tv's en spielkonsoles.

Dizze gearwurking tusken SEGA en Netflix markeart har twadde spultsje tegearre, nei de frijlitting fan Sonic Prime Dash earder dit jier. Fierdere details oer de Netflix-ferzje fan Football Manager sille ein oktober wurde iepenbiere.

As de releasedatum tichterby komt, kinne spilers en fans fan Football Manager de nije mobile ûnderfining op Netflix Games antisipearje, en it berik fan it populêre fuotbalbehearsimulaasjespultsje útwreidzje nei in breder publyk.

boarnen:

- Netflix Games Blog Post

- SEGA