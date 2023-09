Flipkart Mobiles Bonanza Sale: geweldige oanbiedingen op smartphones

Flipkart is op it stuit host foar in Mobiles Bonanza-ferkeap wêr't klanten geweldige oanbiedingen en koartingen kinne fine op in ferskaat oan smartphones, ynklusyf populêre modellen lykas de iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro, en Nothing Phone 1. Dizze ferkeap fan sân dagen. begûn op 3 septimber en duorret oant 9 septimber.

Tidens dizze ferkeap biedt Flipkart net allinich koartingen, mar ek bankoanbiedingen, betellingsbasearre koartingen, EMI-opsjes sûnder kosten, en útwikselingsoanbiedingen op selekteare smartphones. Klanten kinne profitearje fan dizze oanbiedingen om har winske tillefoans te keapjen tsjin mear betelbere prizen.

Yn 'e oanhâldende Mobiles Bonanza-ferkeap wurdt de iPhone 14 fermeld op Rs. 68,999, del fan syn oarspronklike priis fan Rs. 79,900. De Realme 11 Pro 5G is beskikber foar Rs. 22,999, ynstee fan Rs. 23,999. De Redmi Note 12 Pro 5G kin wurde kocht foar in earste priis fan Rs. 19,499, del fan Rs. 24,999. Derneist is de Nothing Phone 1 fermeld foar Rs. 28,999, redusearre fan syn oarspronklike priis fan Rs. 33,999.

As jo ​​​​dizze ferkeap lykwols misse, meitsje jo dan gjin soargen! Flipkart hat ferskate oankommende ferkeapen wêr't jo nei kinne útsjen. Yn oktober wurdt ferwachte dat de jierlikse ferkeap fan Big Billion Days begjint op oktober 3 en kin duorje oant oktober 10. Dizze ferkeap biedt normaal signifikante koartingen op elektroanika, accessoires en tv's. Derneist kin Flipkart in Big Dussehra-ferkeap hâlde fan 20 oktober oant 24 oktober, en biedt oant 80 prosint koarting op ferskate produkten.

As wy yn novimber ferhúzje, sil Flipkart wierskynlik in Big Diwali-ferkeap organisearje fan 1 novimber oant 6 novimber, folge troch de Flipkart Mobile Bonanza-ferkeap fan 8 novimber oant 14 novimber, dy't eksklusive oanbiedingen en koartingen op smartphones sille hawwe. Fierder sil d'r in Grand Gadgets Days ferkeap wêze fan 18 novimber oant 24 novimber en in Grand Home Appliances ferkeap fan 24 novimber oant 28 novimber. De lêste wiken fan novimber kinne ek de Best Of Season ferkeap, Grand Gadget Days sale, en Black sjen. Freed ferkeap op Flipkart.

Tariede josels yn desimber op de Flipkart End of Season ferkeap fan 7 desimber oant 12 desimber, de Big Saving Days ferkeap fan 16 desimber oant 21 desimber, de Krystedysje fan de Flipkart End Of Season ferkeap fan 22 desimber oant 25 desimber, en de Jierferkeap fan 24 desimber oant 31 desimber. Flipkart kin ek de ferkeap fan Grand Gadgets Days organisearje yn 'e lêste trije dagen fan it jier.

Tidens dizze oankommende ferkeap is Flipkart fan plan om gear te wurkjen mei ferskate finansjele ynstellingen om cashback, beleanningspunten en koartingen oan te bieden oan klanten, en soargje derfoar dat se noch mear kinne besparje by it online winkeljen.

boarnen:

- Flipkart: Mobiles Bonanza Sale: Besjoch de bêste oanbiedingen op smartphones

- Flipkart: Oankommende list fan ferkeapferkeapeveneminten