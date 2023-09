It súkses fan projekten foar digitale transformaasje wurdt faak hindere troch min ûntwikkele digitale strategyen, gebrek oan ôfstimming mei technologyskeuzes, en beheinde oannimmen fan nije systemen en prosessen troch brûkers. Dizze observaasjes wurde stipe troch ûndersyksstúdzjes fan tredden fan bedriuwen lykas Deloitte. Om dizze útdagings oan te pakken, dogge yndustry saakkundigen lykas CIO Kenny Mullican, AE Index Report host Toni Witt, en Cloud Wars-oprjochter Bob Evans mei oan Community Summit Noard-Amearika. Dit evenemint, pland fan 15-20 oktober yn Charlotte, Noard-Karolina, wurdt erkend as it grutste ûnôfhinklike ynnovaasje-, training- en opliedingsprogramma foar de Microsoft Business Applications-romte.

Community Summit Noard-Amearika biedt in wiidweidige aginda dy't mear dan 500 sesjes omfettet oer ûnderwerpen lykas keunstmjittige yntelliginsje (AI), Dynamics, Dynamics 365, en Power Platform. Oanwêzigen kinne ek profitearje fan mear dan 30 hands-on Academy-klassen en krije persoanlike help by de Tech Medic helpdesks. Derneist hat it evenemint in breed skala oan ISV's, adviseurs en systeemintegrators op 'e showflier, dy't weardefolle ynsjoch en oplossingen leverje.

Tidens it evenemint sil Bob Evans de keynote-poadium nimme om de posysje fan Microsoft te besprekken as it toprangearre bedriuw op syn Cloud Wars Top 10-list. Mei mear as 4,000 saaklike technologyprofessionals dy't bywenje, fertsjintwurdigje mid-merk- en ûndernimmingsorganisaasjes, biedt Summit NA in unike kâns foar partikulieren en teams om yngeande training en ûnderwiis te ûntfangen dy't direkt kinne wurde tapast op har digitale transformaasje-inisjativen. Dizze konsintrearre learûnderfining lit dielnimmers har reis yn mar fiif dagen fersnelle.

De ynfloed fan it evenemint is evident yn 'e tsjûgenis fan' e CIO fan in produksjebedriuw, dy't de klam beklamme op it rendemint op ynvestearring krigen troch har team nei Community Summit Noard-Amearika te stjoeren. Om't it bedriuw koartlyn migrearre nei de D365 Finance, Operations, and Supply Chain Cloud ERP, binne har IT- en finânsjeskollega's graach tips, tutorials en hoe-to-ynformaasje sammelje dy't de realisaasje fan har digitale transformaasjedoelen sille besnelle.

Community Summit Noard-Amearika stiet út as de langstrinnende ûnôfhinklike brûkerskonferinsje foar it Microsoft Business Applications Ecosystem. Mei in fokus op it oanbieden fan aksjeber advys en echte begelieding, wurdt it evenemint makke "Foar brûkers, troch brûkers". Doch mei oan saakkundigen en beoefeners fan 'e yndustry by Community Summit Noard-Amearika om ynsjoch te krijen yn it benutten fan Microsoft Business Applications om de digitale transformaasjedoelen fan jo bedriuw te berikken.

boarnen:

- Deloitte

- Community Summit Noard-Amearika