Apple hat sjoen dat $ 200 miljard fan har merkwearde ôfbrutsen is fanwegen soargen dat Sina it iPhone-gebrûk troch regearingsamtners ferneatiget. Dit nijs komt foarôfgeand oan Apple's lansearring fan har lêste smartphone, dy't waard ferwachte dat it bedriuw soe helpe Samsung te oertsjûgjen as de grutste smartphone-makker per folume. De rapporteare stoarmen op iPhones fan 'e regearing yn Peking en de opkomst fan Huawei stelle lykwols wichtige útdagings foar Apple op' e Sineeske merk. Sina bestiet út sawat in fyfde fan Apple's ynkomsten.

De ûnwissichheid oer it lot fan Apple yn Sina hat feroarsake dat har oandielen yn 'e ôfrûne twa dagen mei sawat 6% falle. Ynvestearders meitsje har soargen oer de ynfloed fan dizze beheiningen op 'e takomstige prestaasjes fan it bedriuw. Sina hat in krúsjale merk west foar Apple, en alle obstakels dy't it tsjinkomt yn it lân kinne in wichtige ynfloed hawwe op har algemiene súkses.

De beheiningen fan Sina op iPhones fan 'e regearing, tegearre mei it ôfnimmende merkoandiel fan Apple, hawwe de konkurrinsje tusken Apple en Huawei opnij oanbrocht. De opkomst fan Huawei driget de prestaasjes fan Apple te oertsjûgjen en syn posysje as liedend smartphonemerk út te daagjen.

Neist de útdagings fan Apple yn Sina, binne d'r oare wichtige nijseveneminten om te besjen. Japan sil herziene sifers fan BBP-groei fan it twadde kwartaal frijjaan, en Yndia is gasthear foar de G20-top, bywenne troch wrâldlieders lykas Amerikaanske presidint Joe Biden. De presidintsferkiezings fan 'e Maldiven en de fieringen fan it 75-jierrich jubileum fan Noard-Korea binne ek opmerklike geopolitike barrens.

It is krúsjaal foar Apple om dizze útdagings yn Sina effektyf te navigearjen om har posysje yn 'e wrâldwide smartphonemerk te behâlden. Fierdere ûntjouwings yn Sina's beheiningen op iPhone-gebrûk en de konkurrinsje tusken Apple en Huawei sille de merkwearde en reputaasje fan Apple trochgean.

