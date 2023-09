Trek ûntbleatet nije High-Pivot Slash All-Mountain Bike

Trek hat koartlyn de lêste ferzje útbrocht fan har lange reis all-mountainbike, de Slash, mei in hege haadpivotframe. It beslút om in ûntwerp mei hege pivot op te nimmen, fergelykber mei wat te finen is op 'e Session downhill-fyts, hat as doel om prestaasjes en effisjinsje te ferbetterjen.

De Slash is beskikber yn sawol koalstof as aluminium frame opsjes, mei folsleine 29 ″ as mingde tsjil maten. It frame hat in reis fan 170 mm, mei in progressive flip-chip foar it oanpassen fan skokprogression. De mjitkunde fan 'e Slash ferskilt basearre op grutte en tsjil grutte, mei berikken fariearjend fan 430mm oant 513mm.

Ien fan 'e opfallende funksjes fan' e Slash is Trek's BITS (Built-In-Tool System) yn-frame opslachsysteem, dat feilige opslach leveret foar ark en reserves. It koalstofframe omfettet ek ekstra beskermjende lagen om te beskermjen tsjin rockstakingen en skea oan ynfloed.

Yn termen fan ophinging ûntwerp brûkt de Slash Trek's Active Braking Pivot, kombinearre mei in hege haadpivot om in efterste tsjilpaad te meitsjen. Dit ûntwerp resultearret yn in soepelere rit oer rûch terrein en ferbettere lykwicht as de ophinging komprimearret. Om pedaalkickback te beheinen, hat Trek in 19-tosken idlerwiel en in legere kettingrol tafoege oan 'e oandriuwing.

Trek biedt sân ferskillende bouwkits foar de Slash, fariearjend fan $4,400 oant $11,500 USD, catering foar in breed oanbod fan riders. Derneist is de Slash ek beskikber as in frame-allinich opsje.

De nije Trek Slash fertsjintwurdiget de ynset fan it merk om in pedaalfreonlike, heechprestearjende all-mountainbike te meitsjen dy't elk spoar mei gemak kin omgean.

boarnen:

- Trek Bikes