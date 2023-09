First Advantage krijt Biometrics Technology Provider Infinite ID

First Advantage, in leveransier fan tsjinsten foar eftergrûnscreening en ferifikaasje fan wurkgelegenheid, hat har akwisysje oankundige fan provider fan biometrytechnology, Infinite ID, foar $ 41 miljoen yn cash. De akwisysje hat as doel it oanbod fan First Advantage's netwurk- en identiteitsferifikaasje út te wreidzjen foar har Amerikaanske klanten.

Infinite ID, mei haadkantoar yn Hicksville, New York, is in portefúljebedriuw fan partikuliere ynvestearringsbedriuw Enlightenment Capital. It bedriuw wurdt ferwachte om mear as $ 10 miljoen yn jierlikse ynkomsten te generearjen. De provider fan biometrytechnology biedt ark foar identifikaasje en autentikaasje foar ferskate sektoaren, ynklusyf definsje en yntelliginsje, nasjonale feiligens, wet hanthavening, grinsfeiligens, rampenantwurding en needbehear, en bedriuwsfeiligens.

CEO fan First Advantage, Scott Staples, stelde dat de software fan Infinite ID it besteande oanbod fan RightID en Digital Identity Services fan it bedriuw oanfolje. Dizze oanwinst wurdt sjoen as in wichtige stap nei it útwreidzjen fan First Advantage's produktportfolio en kearnbedriuw.

Mei dizze oanwinst is First Advantage fan doel har mooglikheden te ferbetterjen by it leverjen fan avansearre biometryske technologyoplossingen om wurkjouwers te helpen risiko te ferminderjen en neilibjen te behâlden. Biometryske autentikaasje biedt in heech nivo fan feiligens troch it brûken fan unike fysike of gedrachskaaimerken, lykas fingerprinten, gesichtsherkenning, of iris-scannen, om de identiteit fan in yndividu te ferifiearjen.

Boarnen: First Advantage, Infinite ID

