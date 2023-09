Portegeeske fintech Rauva krijt digitale bank Banco Empresas Montepio foar € 30m

Rauva, in Portugeeske fintech-super-app, hat har oername oankundige fan digitale bank Banco Empresas Montepio foar sawat € 30m. Dizze beweging wurdt ferwachte dat Rauva sil posearje foar groei op lange termyn en de ûntwikkeling fan nije finansjele produkten mooglik makket op maat foar lytse oant middelgrutte bedriuwen (MKB), freelancers en ûndernimmers.

De Rauva-app, dy't al digitale akkounts, betellingen, kaartútjefte, bedriuwskostenbehear en boekhâldingstsjinsten biedt, is fan doel har oanbod út te wreidzjen om nije kredytoplossingen en oare produkten op te nimmen. De oankeap fan Banco Empresas Montepio, in bank mei folslein lisinsje, wurdt sjoen as in wichtige mylpeal foar Rauva's ambysje om in wiidweidige bankoplossing te wurden.

Oprjochte yn 2022 troch Jon Fath en Sam Mizrahi, Rauva hat syn team rap útgroeid ta hast 30 meiwurkers. De fintech-opstart is selektearre troch de Portegalske sintrale bank, Banco de Portugal, om diel te nimmen oan har FinLab-programma en is erkend as in top opkommende fintech.

Jon Fath, mei-oprjochter en CEO fan Rauva, spruts opwining út oer de oankeap, en markeart de foardielen op lange termyn dy't it bringt. Hy neamde dat de oankeap net allinich tiid besparret, mar ek effisjinsje en skalberens ferbettert. Fath beklamme de ynset fan Rauva om de bêste oplossingen en tsjinsten oan har klanten te leverjen, om't it bedriuw stribbet om ien fan 'e earste ienhoarnen fan Portugal te wurden.

It digitale banklânskip fan Portugal ûnderfynt signifikante groei, mei hast 1.5 miljoen minsken dy't al neobanken brûke. Dit makket Portugal de fjirde-grutste neobankmerk yn Jeropa, mei projeksjes dy't oanjaan dat hast in tredde fan 'e Portugeeske befolking in neobankrekken sil hawwe troch 2027.

De oankeap fan Banco Empresas Montepio troch Rauva folget in trend fan fintech-bedriuwen dy't útwreidzje troch oanwinsten. De Turkske neobank Papara hat koartlyn de Spaanske Rebellion oankocht, har oanwêzigens yn kontinintaal Jeropa fersterke en in miljard dollar wurdearring berikke. Papara is fan doel om troch te gean nei oanwinsten as har primêre strategy foar útwreiding yn hiel Europa.

