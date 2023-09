Apple sil FineWoven Apple Watch Band yntrodusearje as learferfanging

Apple is ynsteld om in nij stofmateriaal te ûntbleatsjen neamd FineWoven dat lear sil ferfange foar sawol iPhone-hoesjes as Apple Watch-bands. It beslút om learprodukten te fallen kin miljeubewust wêze, om't learproduksje in hege koalstofôfdruk hat. De ferhuzing wurdt ferwachte dat se offisjeel wurde oankundige tidens it evenemint fan hjoed, neist de frijlitting fan 'e iPhone 15-opstelling en nije Apple Watch-modellen.

Eardere geroften oer Apple falle learen iPhone-hoesjes binne befêstige. Ynstee fan lear sil Apple in weven stofmateriaal brûke foar de kommende iPhone 15-hoesjes. Ferslaggen fan betroubere boarnen lykas UnclePan, DuanRui, en MajinBu hawwe allegear dizze claim stipe. Dit ûntwerp yn weven styl makke fan in learen alternatyf wurdt ferwachte dat it in premium alternatyf sil biede foar learen koffers.

Apple giet ek fuort fan lear foar har Apple Watch-bands. Yn oerienstimming mei dit hat de lange tiid Apple Watch-partner Hermès alle fermeldingen fan 'e draachbere en kompatibele bands fan har webside fuortsmiten. Dit suggerearret dat de ferskowing fuort fan lear ek rap kin wêze foar de Apple Watch.

Prototype-ôfbyldings fan 'e kommende FineWoven Apple Watch-bands binne útlekt troch in Twitter-brûker bekend as Kosutami, dy't in spoarrekord hat fan it krijen fan prototype Apple-produkten. Dizze sneakfoarbylden jouwe in glimp fan wat klanten kinne ferwachtsje fan it nije stofmateriaal.

It beslút fan Apple om lear te ferfangen troch in mear duorsume opsje wjerspegelet de ynset fan it bedriuw foar miljeuferantwurdlikens. It FineWoven-materiaal is ree om brûkers in stijlvol en miljeufreonlik alternatyf te bieden foar learen iPhone-hoesjes en Apple Watch-bands.

