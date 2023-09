Hoe kinne jo de ynruilwearde fan jo hjoeddeistige iPhone skatte foardat de nije iPhone lansearring

Mei it heul ferwachte evenemint fan Apple krekt om 'e hoeke, kinne in protte minsken beskôgje om de nije iPhones te keapjen dy't sille wurde oankundige. Net elkenien kin lykwols genôch jild by de hân hawwe om se te keapjen by lansearring. It goede nijs is dat d'r in manier is om dizze finansjele lêst te ferleegjen - troch te hanneljen yn jo hjoeddeistige iPhone.

Om de skatte ynruilwearde fan jo iPhone te bepalen, kinne jo de offisjele ynruilwebside fan Apple besykje. Se leverje in wiidweidige list mei ynruilwearden foar har apparaten, ynklusyf iPhones, Apple Watches en oare produkten. Dit sil jo in idee jaan fan hoefolle jo kinne ferwachtsje te ûntfangen as jo jo hjoeddeistige apparaat ynruilje foar in nij.

Bygelyks, neffens de hjoeddeistige list mei ynruilwearde op Apple's webside, kin de iPhone 13 Pro Max jo oant $640 bringe, wylst de iPhone 7 wurdt fermeld op in ynruilwearde fan $40. Hâld der rekken mei dat dizze wearden rûzings binne en kinne ferskille ôfhinklik fan de tastân fan jo apparaat.

It is wichtich om te notearjen dat de ynruilwearden foar de kommende iPhone 14-modellen noch net binne opnommen yn 'e list. Dus, as jo fan plan binne om jo apparaat te hanneljen foar it lêste model, moatte jo miskien wachtsje oant dy wearden binne bywurke op 'e webside.

It kennen fan de rûsde ynruilwearde fan jo hjoeddeistige iPhone kin jo helpe om jo budzjet te plannen en in ynformearre beslút te nimmen oer it opwurdearjen nei it nije iPhone. Sjoen de hege kosten fan smartphones dizze dagen, kin elke besparring dy't jo kinne krije fan hannel yn jo âlde apparaat foardielich wêze.

As konklúzje, as jo tinke om ien fan 'e nije iPhones te keapjen, mar jo soargen meitsje oer de kosten, is it in goed idee om de ynruilwearde fan jo hjoeddeistige iPhone te skatten. Apple's offisjele ynruilwebside biedt in handige manier om dit te dwaan, en jout jo in idee fan hoefolle jo kinne ferwachtsje te ûntfangen as jo jo apparaat ynruilje foar in nijere model. Dit kin jo helpe om jo budzjet te plannen en mooglik jild te besparjen op jo nije iPhone-oankeap.

boarnen:

- Apple's offisjele ynruilwebside