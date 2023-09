Instagram's Threads yntroduseart trefwurdsykfunksje

Instagram's Threads, de messaging-app ûntworpen om brûkers fuort te lûken fan rivalisearjende sosjale netwurken, hat in nije sykfunksje foar trefwurden yntrodusearre. Eartiids koenen brûkers fan Threads allinich sykje nei oare akkounts, mar de tafoeging fan sykwurdsykjen lit se no sykje nei berjochten basearre op spesifike termen. De funksje wurdt útrol yn it Ingelsk en Spaansk yn ferskate lannen, ynklusyf de FS, Argentynje, Yndia en Meksiko. De nije sykmooglikheid is beskikber op sawol de mobile ferzje fan Threads as de webside, dy't yn augustus lansearre is.

De sykwurdsykfunksje wie ien fan 'e meast frege tafoegings fan Threads-brûkers. De mooglikheid om te sykjen nei berjochten komt no oerien mei Threads mei oare sosjale netwurken lykas X (eartiids bekend as Twitter) en Bluesky, dy't al ferlykbere mooglikheden biede. Om tagong te krijen ta de sykfunksje kinne brûkers it sykikoan selektearje en har kaaiwurd of term yntype. De sykresultaten sille oerienkommende akkounts of berjochten werjaan.

Sûnt de lansearring yn july hat Threads mear dan 100 miljoen nije brûkers oanlutsen. It oantal aktive deistige brûkers begon lykwols te sakjen nei syn hichtepunt op 7 july. Tsjin 26 july wie it deistich gebrûk mei 70% sakke, en tusken 7 july en 7 augustus fermindere it oantal brûkers mei 79%. Om brûkers dwaande te hâlden, hat Threads wurke oan it tafoegjen fan nije funksjes en it ferbetterjen fan besteande. De resinte tafoeging fan it sykwurd sykjen hat as doel om werom te winnen of nije brûkers oan te lûken.

Guon funksjes dy't brûkers noch freegje omfetsje in bewurkingsknop, in funksje foar direkte berjochten, en in hashtag-systeem. De lansearring fan 'e webside yn augustus wie in wichtige ûntwikkeling, om't Threads earder allinich tagonklik wie as in mobile app. Threads bliuwt evoluearje en meitsje feroaringen om te foldwaan oan brûkerseasken en byhâlde mei oare sosjale mediaplatfoarms.

boarnen:

- Instagram-haad Al Mosseri (gjin URL)

- Gegevens fan merkyntelliginsjebedriuw Sensor Tower (gjin URL)

- Gegevens fan webanalysebedriuw Similarweb (gjin URL)