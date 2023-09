Subaru yn petearen om werom te gean nei WRC Racing

Subaru, de trijefâldige konstruktorkampioen yn it World Rally Championship (WRC), is yn iere diskusjes om werom te gean nei de topklasse fan 'e sport. It merk ferliet de WRC yn 2008 fanwegen de wrâldwide finansjele krisis, mar bleau meidwaan oan rallyen fia it Subaru Motorsports USA-programma yn 'e American Rally Association. It team hat koartlyn in nije WRX-rallyauto ûntwikkele.

Ben Sulayem, presidint fan 'e FIA ​​Rally Commission, die bliken dat de petearen om Subaru werom te lûken nei de WRC waarden holpen troch Toyota-foarsitter Akio Toyoda, dy't in fûle oanhinger fan it kampioenskip is. Toyota hat al in belang yn Subaru, en Toyoda hat stipe útsprutsen foar it inisjatyf. Sulayem spruts optimisme út oer it mooglike weromkommen fan Subaru, en stelde dat it hawwen fan mear fabrikanten yn 'e WRC foardielich wêze soe.

De WRC siket aktyf nei nije merken om mei te dwaan oan it kampioenskip, mei it ideale doel om fjouwer nije fabrikanten te wêzen. Op it stuit hawwe allinich Toyota en Hyundai folsleine ynstjoeringen dy't troch de fabrikant stipe wurde, wylst Ford wurdt fertsjintwurdige troch in lange tiid partner M-Sport. As diskusjes mei Subaru foarútgong, soe de ferwachte feroaring fan regeljouwing yn 2027 de bêste kâns jaan foar Subaru om wer mei te dwaan oan 'e WRC.

Ien útdaging soe Subaru moatte oerwinnen is de motor, om't se op it stuit gjin krêftienheid hawwe dy't foldocht oan WRC-regeljouwing. Sulayem suggerearre lykwols dat Toyota yn dit ferbân koe helpe. Hy spruts positive tekens út fan 'e Toyota-foarsitter om Subaru te oertsjûgjen om werom te kommen nei de WRC en de motor nedich te leverjen.

boarnen:

- Artikel: Motorsport.com

- Ofbylding: Subaru World Rally Team