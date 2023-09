De Federal Reserve is fier fan it útjaan fan syn eigen digitale faluta, seit Top Regulatory Official

De fisefoarsitter fan 'e Federal Reserve foar tafersjoch, Michael Barr, stelde dat de sintrale bank "in lange wei" is fan it meitsjen fan in beslút oer it útjaan fan har eigen digitale faluta. Barr beklamme dat de Fed allinich soe trochgean mei in digitale munt mei dúdlike stipe fan 'e presidint en it autorisearjen fan wetjouwing fan it Kongres. Hy markearre dat de Fed de gefolgen en ôfwikselingen goed begripe moat dy't sintrale bank digitale faluta's (CBDC's) yntrodusearje, om't de Fed sawol de útjouwer is fan 'e Amerikaanske munt en in operator yn it betellingssysteem.

De opmerkingen fan Barr komme oerien mei dy makke troch Fed-foarsitter Jerome Powell, dy't ek sei dat de Fed net foarút soe gean mei in digitale munt sûnder eksplisite autorisaasje fan it Kongres. D'r is skepsis west oer it idee fan in digitale munt, mei soargen opwekke troch de banksektor en guon leden fan it Kongres oer de konsintraasje fan macht yn 'e hannen fan' e Fed.

Oangeande digitale faluta útjûn bûten offisjele kanalen, Barr útsprutsen djippe soarch oer stablecoins krije in sterke foet yn it finansjele systeem sûnder genôch tafersjoch. Stablecoins, dy't digitale aktiva binne ferbûn oan in faluta lykas de Amerikaanske dollar, hawwe de oandacht lutsen fan tafersjochhâlders en wetjouwers troch in gebrek oan regeljouwingskader en tafersjoch.

Barr beklamme dat banken dy't ynteressearre binne yn it omgean mei stablecoins goedkarring moatte hawwe fan har tafersjochhâlders en robúste risikobehearmaatregels fêststelle. Hy erkende lykwols dat it belied fan 'e Fed allinich jildt foar banken ûnder har direkte tafersjoch, wêrtroch romte foar oare troch de regearing kontrolearre banken om fierder te gean.

Barr markearre it belang fan it fêststellen fan it juste wetjouwende en regeljouwingskader foardat wichtige risiko's ûntsteane út it gebrûk fan stablecoins as in wiidferspraat middel fan betelling en opslach fan wearde. Dit is krúsjaal om finansjele stabiliteit te beskermjen, effektyf monetêr belied te behâlden en de yntegriteit fan it Amerikaanske betellingssysteem te beskermjen.

Boarne: Pete Schroeder, Thomson Reuters.