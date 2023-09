MGM Resorts International Hotels ûnder foarbehâld fan cyberattack: FBI Undersyk

De FBI ûndersiket op it stuit in cyberattack op MGM Resorts International Hotels, dat hat ynfloed op de kompjûtersystemen op har hotels yn Las Vegas. Dizze oanfal hat kompromittearre de digitale kaaien oan de Bellagio syn 3,933 keamers en de slot masines op de ARIA casino.

De cyberoanfal op MGM Resorts International Hotels waard ûntdutsen koartlyn en wurdt serieus nommen troch wet hanthaveningsbelied autoriteiten. De FBI liedt it ûndersyk nei it ynsidint, mei as doel om de omfang fan 'e feroarsake skea en de ferantwurdlike persoanen te identifisearjen.

De kompromittearre digitale kaaien by de Bellagio hawwe soargen makke oer de feiligens fan gastkeamers. Dizze kaaien tastean gasten tagong ta harren keamers en binne in essinsjeel komponint fan it hotel syn feiligens systeem. As de hackers sûnder foech tagong krije ta de digitale kaaien, kin it mooglik in bedriging foarmje foar de feiligens en privacy fan 'e hotelgasten.

Njonken de kompromittearre digitale kaaien rjochte de cyberoanfal ek op de slotmasines op it ARIA-kasino. Dit makket soargen oangeande de yntegriteit fan it casino syn gaming systemen. It is krúsjaal foar kasino te behâlden de feiligens en earlikens fan harren slot masines foar in soargje foar in earlike gaming ûnderfining foar harren klanten.

Cyberoanfallen op bedriuwen en organisaasjes wurde hieltyd faker yn 'e hjoeddeiske meiinoar ferbûne wrâld. As resultaat moatte bedriuwen cyberfeiligensmaatregels prioritearje om har gefoelige gegevens en de feiligens fan har klanten te beskermjen. Yn it gefal fan MGM Resorts International Hotels tsjinnet de cyberoanfal as in oantinken oan it belang fan ynvestearjen yn robúste feiligenssystemen en praktiken om te beskermjen tsjin potinsjele bedrigingen.

Wylst it ûndersyk oanhâldt, wurkje MGM Resorts International Hotels en de FBI gear om de ynfloed fan 'e cyberoanfal te ferminderjen en fierdere ynbreuken te foarkommen. De belutsenens fan 'e FBI betsjuttet de earnst fan it ynsidint en har ynset om de ferantwurdlike partijen ferantwurdlik te hâlden.

