De evolúsje fan 'e iPhone: In weromblik op byldbepalende modellen

Mei de lansearring fan 'e iPhone 15-line-up krekt om' e hoeke, litte wy in momint nimme om te reflektearjen oer de evolúsje fan Apple's flaggeskip-smartphone. Sûnt de yntroduksje fan it orizjinele iPhone yn 2007 hat Apple konsekwint as doel in bettere brûkersûnderfining te leverjen dan syn konkurrinten. Hoewol it bedriuw miskien net altyd de earste is om te merken mei bepaalde funksjes, prioritearret it om it goed te krijen.

De orizjinele iPhone yn 2007 revolúsjonearre de smartphone-yndustry troch de stylus te ferwiderjen en in finger-kontroleare brûkersynterface yn te fieren. De iPhone 3G yn 2008 brocht flugger ferbining en de ynfiering fan de App Store. De iPhone 4 yn 2010 hat in tinner ûntwerp, in front-facing kamera, en de yntroduksje fan FaceTime.

Yn 2016 hat Apple de iPhone SE frijlitten, in weromkear nei it iPhone 4-ûntwerp dat oansprekt oan dyjingen dy't in mear pocketbere apparaat as in opsje mei legere kosten sochten. De iPhone 7 en 7 Plus yn 2016 yntrodusearre wetterresistinsje en de kontroversjele ferwidering fan 'e koptelefoanjack. De iPhone X yn 2017 liedt it tiidrek fan it all-screen ûntwerp en Face ID yn.

De iPhone 12-searje yn 2020 yntrodusearre de iPhone 12 mini, en leveret flaggeskipmooglikheden yn in lytsere foarmfaktor. Opmerklike funksjes omfette MagSafe, ferhege optyske zoom, en in ferbettere Nachtmodus foar fotografen en fideografen.

Foarút sjen, omfetsje de gerofte funksjes foar de iPhone 14-searje yn 2022 Emergency SOS fia satellyt, in nije 48MP-kamerasensor, de yntroduksje fan it Dynamic Island, en in altyd-oan-werjefte.

Elkenien hat har favorite iPhone-modellen, en foar my hâldt de orizjinele iPhone SE, mei syn pocketability en platte-sided ûntwerp, in spesjaal plak. De iPhone X wie in monumintale stap foarút, en de iPhone 12's Night Mode en RAW-fotografy-mooglikheden wiene spultsje-wikselers.

Wat binne jo favorite iPhone-modellen? Stim jo stim yn 'e poll en diel jo redenen yn' e kommentaren hjirûnder.

Boarne: CNN