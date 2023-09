De Apple Watch Series 9: Ferbettere prestaasjes en ferbettere fyn myn krektens

De nij oankundige Apple Watch Series 9 yntroduseart ferskate spannende updates dy't brûkersûnderfining sille ferbetterje. Wylst d'r gjin sichtbere hardware-werûntwerp of nije sûnenssensors is, hat de Series 9 in bywurke ultra-breedbandprosessor. Dizze prosessor-fernijing, bekend as de S9, is de earste echte prestaasjesboost yn trije jier, en leveret in signifikante snelheidferheging en ferbettere responsiviteit yn ferliking mei eardere modellen.

Neist ferbettere prestaasjes hat de Apple Watch Series 9 ferhege helderheid, en berikt oant 2000nits foar bettere sichtberens yn helder deiljocht en sa leech as 1nit as dimd. Ien opmerklike ferbettering is de ferwurking op it apparaat fan Siri-stimkommando's, wat resulteart yn rappere antwurdtiden. Brûkers kinne Siri no freegje oer har slieppatroanen, kuierhertslach, aktiviteitsnivo, en sels sûnensgegevens lykas gewicht of medikaasjeopname oanmelde mei allinich har stim. Siri sûnensfragen sille letter dit jier útwreide wurde nei mear talen.

Apple hat ek in nije manier yntrodusearre om kommando's út te jaan mei de Double Tap-funksje. Brûkers kinne gewoan twa kear op har finger en tomme tikke om petearen te beantwurdzjen, timers te stopjen en oare rappe aksjes út te fieren. Dizze funksje sil nije moanne beskikber wêze.

Nettsjinsteande de ferhege helderheid en ferbettere funksjes, behâldt de Apple Watch Series 9 in "de hiele dei" batterijlibben fan 18 oeren. De 9e searje is te krijen foar foarbestelling fan hjoed ôf, mei ferstjoering ynsteld foar 22 septimber 2023. De startpriis foar de Apple Watch Series 9 is $ 399.

Foar dyjingen dy't ynteressearre binne yn oanpassingsopsjes, kinne nije Hermes- en Nike-bands foar de Apple Watch hjoed ek besteld wurde en sille beskikber wêze yn winkels op septimber 22. De aluminiummodellen fan 'e Series 9 komme yn ferskate kleuren, ynklusyf starlight, middernacht, sulver, (PRODUCT) RED, en roze, wylst de roestfrij stiel edysje te krijen is yn goud, sulver en grafyt. De Hermes-edysje biedt opsjes fan roestfrij stiel yn sulver as romte swart.

Oer it algemien bringt de Apple Watch Series 9 in folle ferwachte prestaasjesboost en ferbettere funksjonaliteit oan 'e populêre smartwatch-line. Mei syn bywurke prosessor, ferbettere Siri-mooglikheden, en nije funksjes lykas Double Tap foar rappe aksjes, belooft de Series 9 in opwurdearre brûkersûnderfining te leverjen.

boarnen:

- Apple Watch Series 9 bringt in ympuls foar prestaasjes en gruttere Find My krektens