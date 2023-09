Ferbettere befeiligingsfunksjes yn Samsung's One UI Watch 5 Update

Samsung's One UI Watch 5-update bringt ferbettere feiligensfunksjes foar Galaxy Watch-brûkers nei foaren. Ien opmerklike feroaring is dat PIN- as patroanbasearre skermslûzen net mear kinne wurde omjûn troch fabryksresets. Dit betsjut dat as jo Galaxy Watch de lêste fernijing útfiert en jo in PIN of patroanbasearre skermbeskoattelje hawwe ynskeakele, jo wurde frege om de PIN of patroan yn te fieren tidens de earste opset nei in fabryk weromsette.

Yn it gefal fan in ferlern of stellen Galaxy Watch foarkomt dizze tafoege befeiligingsfunksje unautorisearre tagong en beskermet jo persoanlike gegevens. It soarget derfoar dat gjinien oars jo horloazje kin brûke sûnder de juste PIN of patroan yn te fieren. Dizze fernijing is fan doel om ferbettere feiligens en frede fan geast te leverjen foar brûkers fan Galaxy Watch.

As jo ​​​​lykwols jo PIN of patroan ferjitte, kinne jo noch tagong krije ta jo Galaxy Watch troch jo identiteit te befêstigjen fia jo Google-akkount en smartphone. Troch jo Google ID of fingerprint te brûken, kinne jo jo Galaxy Watch weromhelje nei in fabryk weromsette.

It is wichtich om te notearjen dat guon brûkers problemen hawwe rapporteare mei it befêstigjen fan har Google-akkount mei de fingerprint-lêzer tidens it opsetproses. It manuell ynfieren fan it wachtwurd fan it Google-akkount hat lykwols bewiisd in suksesfolle metoade te wêzen foar identiteitsbefêstiging en it ûntsluten fan it horloazje.

De One UI Watch 5-update debutearre yn earste ynstânsje mei de Galaxy Watch 6-searje en is no beskikber foar de Galaxy Watch 4 en Watch 5-opstellingen yn ferskate merken. Samsung bliuwt de feiligens en privacy fan har brûkers prioritearje, en dizze fernijing is in testamint fan har ynset.

Oer it algemien biede de ferbettere feiligensmaatregels yn 'e One UI Watch 5-update gruttere beskerming foar Galaxy Watch-brûkers en soargje derfoar dat har persoanlike gegevens feilich bliuwe, sels yn it gefal fan in fabryk weromsette.

