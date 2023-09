Neffens in liedende Sineeske akademikus sille digitale faluta helpe by de-dollarisaasje foar Sina en har bûnsmaten. Huang Qicai, de plakferfangend direkteur fan 'e Fujian Academy of Social Sciences, utere dit stânpunt yn in opinystik foar Guangming Daily. Huang stelde dat it proses fan de-dollarisaasje al begon is yn ferskate folken en sil liede ta de multypolarisaasje fan wrâldfaluta as folken stribje om harsels te distânsje fan 'e USD.

Huang is fan betinken dat digitale fiats, lykas de digitale yuan fan Sina, in rol sille spylje yn dit lange-termyn proses. Hy suggerearret dat ynternasjonale digitale faluta it potinsjeel hawwe om te ynnovearjen en by te dragen oan de-dollarisaasje. As digitale faluta-applikaasjes trochgean te reitsjen, stelt Huang de mooglikheid foar dat in super-sûvereine "wrâldfaluta" opkomt en it sintrum wurdt fan it ynternasjonale monetêre bestjoerssysteem. Wylst Huang net eksplisyt stelt dat de digitale yuan fan Sina dizze rol moat ferfolje, neamt hy it BRICS-betelplatfoarm, BRICS Pay, yn syn artikel.

BRICS Pay is in oankommende desintralisearre platfoarm foar digitale betellingen. Huang wiist derop dat as ynteroperabiliteitsútdagings kinne wurde oplost, sintrale bank digitale faluta's (CBDC's) kinne wurde yntegrearre mei BRICS Pay. Benammen Sina, Ruslân en Brazylje hawwe wichtige foarútgong makke mei har respektive projekten foar digitale faluta. Huang befestiget dat CBDC's yndie koene bydrage oan de-dollarisaasje fia bilaterale as multylaterale grensoverschrijdende transaksjes fasilitearre troch projekten foar digitale falutabrêge.

In oar krúsjaal aspekt dat Huang beklammet is de needsaak om de dominânsje fan it SWIFT-bankmessagingsysteem te brekken, dat wurdt kontrolearre troch de Feriene Steaten. Hy beweart dat it needsaaklik is foar Sineeske bûnsmaten om de-dollarisaasje krêftich te befoarderjen yn wichtige gebieten lykas enerzjy en commodities. Huang suggerearret dat faluta swaps en delsetting mei commodity-produsearjen lannen mei help fan lokale faluta en de yuan stadichoan ferswakke de bân tusken oalje en de Amerikaanske dollar.

Ta beslút, digitale muntienheden, benammen de digitale yuan fan Sina, hawwe it potensjeel om te helpen yn it proses fan de-dollarisaasje. Troch it befoarderjen fan it brûken fan digitale fiats en it oanpakken fan ynteroperabiliteitsútdagings, kinne folken lykas Sina en har bûnsmaten har ôfhinklikens fan 'e USD ferminderje en multi-polarisaasje fan wrâldfaluta befoarderje.

boarnen:

- XY/Adobe

- Fujian Akademy fan Sosjale Wittenskippen

- Guangming Daily