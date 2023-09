"Exadelic", in sci-fi-roman fan Jon Evans, eardere TC-meiwurker, fange de essinsje fan it technysk ekosysteem mei syn Bay Area-ynstelling en referinsjeryk ferhaal. By it tekenjen fan fergelikingen mei "Ready Player One", is it boek fan doel syn beheiningen te oertsjûgjen troch bredere tema's en plotlines oan te pakken.

Yn "Exadelic" wurde lêzers ûnderdompele yn in AI-oandreaune djippe tech-komplot dy't it lot fan 'e planeet hâldt. It plot evoluearret fan in potboiler techno-thriller, nei oanlieding fan in tech-bestjoerder rjochte troch in skelm AI, nei in kronkelich ferhaal woartele yn 'e hjoeddeistige technologyske en etyske tiidgeast. It boek ûndersiket tema's lykas out of control AI, gewetenloze venture capitalists, en de aard fan 'e realiteit, dy't allegear resonearje mei TechCrunch's rapportaazje.

It ferhaal nimt ûnferwachte wendingen, en lit de ferbylding en tûke ferhaal fan 'e auteur sjen. Wylst de roman kin wurde geniete as spannende strânlêzing, fertrout it sterk op 'e technyk fan Bay Area, dy't syn bredere berop kin beheine. Evans lûkt út syn wiidweidige kennis fan 'e startup-, tech- en ynvestearringswrâlden, lykas San Francisco fan' e iere 2000s, oansprekkend op lêzers dy't bekend binne mei dizze ûnderwerpen.

De roman wrakselet lykwols mei it solipsisme fan it ekstrapolearjen fan in wiidweidich ferhaal út ien momint en perspektyf. Fergelykber mei sci-fi-wurken út 'e 1960's dy't takomsten foarsjoen basearre op ferâldere technology, liket "Exadelic" woartele yn it hjoeddeiske, sûnder in fisioenêr perspektyf. Wylst guon lêzers de nostalgy kinne omearmje en genietsje kinne fine yn 'e orizjinele kombinaasje fan begripen fan it boek, kinne oaren de beheiningen erkenne.

Oer it algemien biedt "Exadelic" in leuke en tinkende rit troch in wrâld dreaun troch technology en yntriges. Hoewol it de grinzen fan it sjenre miskien net ferleegje, vangt it de essinsje fan 'e Bay Area tech-sêne en belûkt lêzers mei syn spannende plot en tûke referinsjes.

Boarne: It artikel is basearre op it boarneartikel fan TechCrunch. Gjin URL levere.