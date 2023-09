De muzyksektor hat de lêste jierren wichtige feroaringen ûndergien, foar in part troch de ynfloed fan sosjale mediaplatfoarms lykas TikTok. Nathan Hubbard, eardere muzykbestjoerder, dielde syn gedachten oer it album "GUTS" fan Olivia Rodrigo, en stelde dat syn 39-minuten runtime in resultaat is fan 'e "oanhâldende TikTokization fan dit tiidrek fan muzyk." Wylst sosjale media sûnder mis ynfloed hawwe op it formaat fan popmuzyk, is dit ferskynsel net eksklusyf foar TikTok.

Yn 'e rin fan' e skiednis is de muzyksektor evoluearre neist foarútgong yn audio-opname- en útstjoertechnologyen. Pop-singles útbrocht op vinyl waarden beheind troch de fysike beheiningen fan it medium en de needsaak foar radiospiel. Songwriting moast de oandacht fange tusken reklamespotsjes, wat late ta koartere, pakkende tunes. Vinylplaten koenen maksimaal 22 minuten audio per kant hâlde, wat de sekwinsje fan iere popalbums beynfloede.

Albums lykas Bruce Springsteen's "Born To Run" en The Beatles 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" klokte yn sawat 39 minuten, fergelykber mei Olivia Rodrigo's "GUTS." Dizze doer ûntstie út 'e beheiningen fan vinylplaten, dy't sawat 20 minuten per side koenen passe. Sels yn it streamingtiidrek, dêr't gjin fysike beheiningen mear jilde, giet de tradysje fan sa'n 39 minuten foar in albumlingte troch.

Moderne popstjerren, ynklusyf Olivia Rodrigo, hâlde noch altyd oan 'e fêststelde noarmen fan' e sektor, wylst se nije trends opnimme. De streaming tiidrek stimulearret koartere, hook-oandreaune singles, dochs de ynfloed fan ferline praktiken bliuwt. Rodrigo's album folget in fers-koar-fers-koar-brêge-koar-formaat, in formule dy't al tsientallen jierren foarkommen is. De doer fan 39 minuten is net in direkt resultaat fan TikTok, mar earder in fuortsetting fan yndustrytradysjes.

Wylst sosjale media in wichtige rol spylje by it foarmjen fan it muzyklânskip, is it krúsjaal om de bredere histoaryske kontekst te erkennen dy't albumlingten beynfloede hat. De 39-minuten runtime fertsjintwurdiget in lykwicht tusken kommersjele behoeften, fysike beheiningen, en de ferwachtings fan popmuzykharkers. De yndustry bliuwt in kompleks ekosysteem wêryn in djip begryp fan syn nuânses essensjeel is foar krekte analyse.

