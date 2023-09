Apple Inc. hat har meast ferwachte produktevenemint fan it jier oankundige, wêr't it de iPhone 15, nije Apple Watch-modellen en de lêste AirPods sil yntrodusearje. It barren, neamd "Wonderlust", sil plakfine op 12 septimber by Apple's haadkantoar yn Cupertino, Kalifornje.

It hichtepunt fan it evenemint sil de iPhone 15 Pro-line wêze, dy't wichtige updates en ferbetterings sil hawwe. Derneist sil Apple ek syn oankommende software-updates besprekke, ynklusyf iOS 17, iPadOS 17, en watchOS 10.

De iPhone, Apple Watch en AirPods binne de kearnprodukten yn Apple's ekosysteem en drage by oan sawat 60% fan 'e totale ynkomsten fan it bedriuw. Apple hopet dat de lansearring fan 'e iPhone 15 it sil helpe om te herstellen fan in ferkeapfal en klanten oanlûke om har apparaten te upgrade.

Ien opmerklike feroaring yn 'e iPhone-release fan dit jier is de oerstap nei de USB-C-standert foar opladen en gegevensoerdracht, dy't de prestaasjes kinne ferbetterje, mar konsuminten potinsjeel oerstjoer kinne. Dit sil de twadde kear wêze dat Apple de poarte fan 'e iPhone feroaret, mei de foarige skeakel yn 2012.

De iPhone 15 sil te krijen wêze yn fjouwer modellen: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, en 15 Pro Max. De basismodellen sille aluminiumkanten en in glêzen efterkant hawwe, wylst de heechweardige Pro-modellen in nij ûntwerp sille hawwe mei titaniumkanten, in boarstele útsjoch, en in matte glêzen efterkant. De pro-modellen sille ek tinne rânen hawwe, tank oan in nij fabrikaazjeproses neamd LIPO.

De Pro-modellen sille komme mei in rappere A17-chip boud op in nij 3-nanometer produksjeproses, wat bettere prestaasjes en batterijlibben leverje. Derneist sille de Pro-modellen wichtige kamera-upgrades hawwe, ynklusyf ferbettere telefoto en ultrawide lenzen, lykas ek in bywurke telefotosysteem mei hardware-zoommooglikheden.

Alle nije iPhones sille de "U2" ultrawide-band semiconductor hawwe foar ferbettere lokaasjemooglikheden. Se sille ek wikselje fan Lightning nei USB-C foar opladen en gegevensferfier, mei ferhege oerdrachtsnelheden eksklusyf foar de Pro-modellen.

Op it evenemint sil Apple ek de Apple Watch Series 9 ûntbleate yn 'e hjoeddeistige maten fan 41mm en 45mm. It bedriuw wurdt ek ferwachte de twadde generaasje Ultra frij te litten, hoewol details oer dit model min binne.

Oer it algemien wurdt it produktevenemint fan Apple heech ferwachte, om't it bedriuw fan doel is om konsuminten te lûken mei har lêste iPhone-modellen, software-updates en Apple Watch-ferbetteringen. It evenemint sil ek ynsjoch leverje yn Apple's strategy foar it oerwinnen fan útdagings op 'e merke, ynklusyf de ferkeapsdaling en soargen yn Sina.

