Jeropeeske Kommisje beneamt seis bedriuwen as poartewachters ûnder Wet op digitale merken

Op 6 septimber 2023 kundige de Jeropeeske Kommisje oan dat it Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft hat oanwiisd as poartewachters ûnder kêst 3 fan 'e Digital Markets Act (DMA). Dizze bedriuwen leverje 22 kearnplatfoarmtsjinsten, ynklusyf sosjale netwurken, ynternetbrowsers, bestjoeringssystemen en mobile app-winkels.

De oantsjutting fan dizze bedriuwen as poartewachters is in wichtige stap nei de praktyske ymplemintaasje fan 'e DMA. De Europeeske Kommisje hat in nije set easken yntrodusearre dy't rjochte binne op it garandearjen fan in earlike en iepen digitale merk yn 'e Jeropeeske Uny.

Guon fan 'e wichtichste easken dêr't de oanwiisde poartewachters moatte foldwaan omfetsje:

Einbrûkers tastean apps en app-winkels fan tredden te ynstallearjen dy't it bestjoeringssysteem fan 'e poartewachter brûke of ynteroperearje mei. It tastean fan maklike ôfskriuwing fan 'e kearnplatfoarmtsjinsten fan' e poartewachter. Biede bedriuwen dy't advertearje op in poartewachtersplatfoarm tagong ta ark en ynformaasje foar prestaasjesmjitten foar ûnôfhinklike ferifikaasje fan har advertinsjes. It ferbieden fan it brûken fan gegevens fan in saaklike brûker as de poartewachter konkurrearret mei de saaklike brûker op syn eigen platfoarm. It ferbieden fan de foarkarsranglist fan de eigen produkten of tsjinsten fan 'e poartewachter boppe dy fan tredden dy't op it platfoarm host wurde. It ferbieden fan it folgjen fan ein brûkers bûten de kearnplatfoarmtsjinst fan 'e poartewachter foar doelgerichte reklame sûnder passende tastimming te krijen.

Derneist binne poartewachters ferplicht om binnen seis moanne nei har oantsjutting in detaillearre rapport oer neilibjen yn te tsjinjen, mei de maatregels dy't se hawwe útfierd om te foldwaan oan 'e DMA.

De DMA hat as doel om konkurrinsje en earlikens yn 'e digitale merk te fergrutsjen troch de merkmacht fan grutte online platfoarms oan te pakken. It besiket in gelyk spielfjild te meitsjen foar alle bedriuwen en de rjochten en belangen fan konsuminten te beskermjen.

boarnen:

- Offisjele tekst fan 'e DMA

– Parseberjocht fan de Europeeske Kommisje