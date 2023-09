Ynvestearders wachtsje grif op it ein fan 'e wike, om't soargen oer de beheiningen fan Sina op iPhones en de resinte tanimming fan 'e dollar de merken oerskaad hawwe. Apple hat in signifikante delgong yn 'e merkkapitalisaasje ûnderfûn, in bedrach fan $ 200 miljard, troch rapporten fan Sina dy't it gebrûk fan iPhones troch steatsmeiwurkers beheine. Dit nijs hat net allinich Apple beynfloede, mar hat ek ynfloed op 'e bredere Amerikaanske techsektor en grutte Apple-leveransiers yn Azië. Sina is in krityske merk foar Apple, en alle beheiningen yn it lân kinne substansjele gefolgen hawwe foar it bedriuw en har leveransiers.

Yn tsjinstelling, Sina's Huawei Technologies is begon mei foarferkeapen foar har lêste smartphone, de Mate 60 Pro +, dy't wrâldwiid oandacht hat krigen foar syn súkses by it oerwinnen fan Amerikaanske sanksjes. Dizze kontrastearjende ûntjouwings yn 'e techsektor markearje de volatiliteit en ûnfoarspelberens fan' e merk.

In oare faktor dy't de dynamyk fan 'e merk beynfloedet is de opkomst yn' e Amerikaanske opbringsten, dy't liedt ta de resinte dominânsje fan 'e dollar. Hannelers leauwe dat ferhege rinte tariven sille oanhâlde foar de foar te fernimmen takomst, wêrtroch it útdaagjend is foar grutte faluta om de sterkte fan 'e dollar oan' e ein fan it jier te oerwinnen. De trochgeande wurdearring fan 'e dollar tsjin in korb fan faluta's hat net allinich feroarsake dat de onshore yuan in 16-jier leech berikt, mar it hat ek druk op' e yen pleatst, wêrtroch hannelers wakker wurde moatte foar potinsjele yntervinsje.

As Jeropeeske merken iepenje, meitsje ynvestearders harsels foar in potinsjeel turbulinte ein fan 'e wike. De pan-Jeropeeske STOXX 600 yndeks hat belibbe sân opienfolgjende dagen fan ferliezen, markearret syn minste prestaasje sûnt febrewaris 2018. Dêrneist, merk fokus ferskowt nei skuld-riden Frânsk supermerk retailer Kasino , as it konfrontearre útsluting fan Parys 'SBF-120 equity index, in mjitte fan grutte bedriuwen.

Gearfetsjend, soargen oer Sina's iPhone-beperkingen en de opkomst fan 'e dollar hawwe resultearre yn in flechtige merksfear. Apple's delgong yn merkkapitalisaasje, Huawei's suksesfolle smartphone-útjefte, en de oerweldigjende prestaasjes fan 'e dollar tsjinje as warskôgingsherinneringen foar ynvestearders fan' e volatiliteit en ûnfoarspelberens fan 'e wrâldmerk.

Definysjes:

- Merkkapitalisaasje: De totale wearde fan 'e útsûnderlike oandielen fan in bedriuw.

- Forex strategists: Eksperts dy't analysearje en foarsizze faluta bewegings yn 'e bûtenlânske útwikseling merk.

- Yuan onshore: De Sineeske yuan hannele binnen it fêstelân fan Sina.

- Yen: De munt fan Japan.

- Pan-Europeeske STOXX 600-yndeks: In yndeks dy't de prestaasjes fan grutte Jeropeeske oandielen fertsjintwurdiget.

- SBF-120 equity index: In benchmark-yndeks fan 'e Parys-beurs, dy't de prestaasjes fan 120 grutte bedriuwen fertsjintwurdiget.

Boarne: Ankur Banerjee (Reuters)