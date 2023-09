Euro Truck Simulator 2 DLC yntrodusearret Modern Lines Paint Jobs

Euro Truck Simulator 2 hat in nije DLC frijlitten neamd it Modern Lines Paint Jobs Pack, wêrtroch spilers har frachtweinen kinne oanpasse mei unike en skerpe ûntwerpen. De DLC biedt seis ûntwerptema's, ynklusyf Line Shift, Sport Profile, Highway, Electric Zap, Cruise Liner, en Two Fold. Elk ûntwerp kin tapast wurde op elke frachtwein yn 'e simulator en kin fierder oanpast wurde mei kleuropsjes. De ferve banen wreidzje ek út nei alle eigenerbere skilderbere trailers.

It Modern Lines Paint Jobs Pack is beskikber op Steam foar £ 1.69 / € 1.99 / $ 1.99. Spilers kinne har favorite ûntwerp kieze en har frachtweinen op 'e firtuele diken opfalle. De frijlitting fan dizze DLC komt nei resinte foarbylden foar de kommende West Balkan DLC, dy't nije fearboaten en landmarks yn 'e Ancona- en Bari-regio's sille hawwe.

Euro Truck Simulator 2 bliuwt nije ynhâld en updates oanbiede om de gamingûnderfining foar spilers te ferbetterjen. Neist de DLC's hat it spultsje spilers koartlyn útdage mei in gjin-GPS-útdaging, en tafoege in ekstra nivo fan swierrichheden en realisme foar dyjingen dy't in gruttere útdaging sykje.

As jo ​​​​fan binne fan Euro Truck Simulator 2, is it Modern Lines Paint Jobs Pack in geweldige manier om wat flair ta te foegjen oan jo firtuele frachtweinûnderfining. Kies jo favorite ûntwerp en gean yn styl op 'e dyk!

Boarne: SCS Software