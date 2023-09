EU-wachthûnen sykje feedback oer it foarstel fan Microsoft foar Activision Blizzard-oername

Tafersjochhâlders fan 'e Jeropeeske Uny freegje ynput oer de herziene plannen fan Microsoft om goedkarring fan UK-regeljouwing te krijen foar har akwisysje fan $ 69 miljard fan Activision Blizzard. De Jeropeeske Kommisje, dy't de deal yn maaie al grien ferljochte, freget feedback fan gamingbedriuwen om te bepalen oft it lêste foarstel fan Microsoft oan 'e UK's Competition and Markets Authority pro-kompetitive soe wêze.

Boarnen dy't bekend binne mei de saak melde dat de foarstelde remedie foar it Feriene Keninkryk is rjochte op it oertsjûgjen fan 'e CMA om har earste feto fan 'e transaksje werom te kearen. Under it nije foarstel soe Ubisoft Entertainment SA de rjochten krije om Activision-spultsjes te fersprieden. Dizze remedie soe wrâldwiid jilde, útsein yn 'e Jeropeeske Ekonomyske Gebiet.

De Jeropeeske Kommisje spruts har belangstelling út om de ûntwikkelingen yn it Feriene Keninkryk nau te folgjen en har potensjele ynfloed op 'e EU-saak te evaluearjen. Microsoft hat lykwols noch gjin kommentaar oer dizze lêste ûntjouwings.

De CMA sil nei 18 oktober har beslút nimme oer de oername. EU-wachthûnen observearje de situaasje nau, en ekstra feedback fan gamingbedriuwen sille in krúsjale rol spylje by it bepalen fan it paad foarút foar Microsoft's oankeap fan Activision Blizzard.

Dit artikel is basearre op ynformaasje fan Bloomberg.