It Ministearje fan Folkssûnens fan Etioopje en it Nasjonaal Identiteitsprogramma hawwe de krêften gearfoege om de Fayda digitale ID te yntegrearjen yn 'e sûnenssektor fan it lân. Dizze gearwurking, bekend as de "Digitale ID foar sûnens", hat as doel om te tsjinjen as in pasjintregister en ferskate inisjativen foar sûnenssoarch te stypjen, ynklusyf nasjonale soarchfersekeringsregelingen, wurknimmers- en profesjonele lisinsjes, en dielen fan sûnensrekords.

It gearwurkingsferbân tusken it Nasjonaal Identiteitsprogramma en it Ministearje fan Folkssûnens besiket transaksjes te ferienfâldigjen en frauduleuze oanspraken te ferminderjen troch feilige, real-time identiteitsferifikaasje. Wylst de oankundiging gjin spesifike details jout oer hoe't identiteitsferifikaasje en autentikaasje sille wurde útfierd, sil it wierskynlik it gebrûk fan biometrie belûke dy't fêstlein binne tidens it ynskriuwproses foar Fayda.

Sûnt 2019 wurket Simprints neist de Etiopyske regearing om in biometrysk digitaal ID-systeem te ûntwikkeljen dat pasjinten ferbynt mei har digitale sûnensrecords. Om dit projekt fierder te befoarderjen, hat Simprints koartlyn in oanbesteging lansearre om in adviseur te sykjen dy't sil helpe om de folgjende stappen te definiearjen.

De yntegraasje fan Fayda yn 'e sûnenssektor wurdt ek ferwachte om administraasje en referinsjeferifikaasje te ferbetterjen, transparânsje te befoarderjen en profesjonele noarmen te hanthavenjen. De oerheid ferwachtet dat dizze yntegraasje sil liede ta in fermindering fan registraasje wachttiden en ferbettere sûnens tsjinstferliening.

Ien fan 'e doelen fan it Nasjonale Identiteitsprogramma fan Etioopje is om Fayda te yntegrearjen yn ferskate regearingsministearjes, it eliminearjen fan de needsaak foar werhelle identiteitsferifikaasjes en registraasjes. Om dit te fasilitearjen is Madras Security Printers selektearre as de provider foar Fayda ID-kaarten.

Oer it algemien hâldt de yntegraasje fan digitale ID yn 'e sûnenssektor fan Etioopje it potensjeel om prosessen te streamlynjen, pasjintensoarch te ferbetterjen en it algemiene sûnenssysteem te fersterkjen.

boarnen:

- Etioopje's Ministearje fan Folkssûnens en har Nasjonaal Identiteitsprogramma

- Simprints en Madras Security Printers