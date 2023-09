Enchanted Portals Release fertrage op Switch

Enchanted Portals, in heul ferwachte 2D-platformer ynspireare troch Cuphead, hat in fertraging oankundige yn syn frijlitting op 'e Nintendo Switch. Oarspronklik pland om op 6 septimber te lansearjen, sil it spultsje no "in pear wiken letter" frijlitte neist de PS4 en Xbox One ferzjes fan it spul, neffens ûntwikkelder Xixo Games Studio op Twitter.

Hoewol de PC-ferzje fan Enchanted Portals syn releasedatum op septimber 5th koe foldwaan, binne iere yndrukken fan it spul minder dan stellêr west. De beoardielingen fan Steam-brûkers sitte op it stuit by "Meast negatyf", mei in protte brûkers dy't kontrôleproblemen neame as ien fan 'e wichtichste problemen. It wurdt hope dat de fertraging yn 'e frijlitting fan' e Switch-ferzje de ûntwikkelders de tiid sil jaan dy't nedich is om dizze problemen oan te pakken en in bettere gamingûnderfining te leverjen.

Enchanted Portals is in co-op 2D-platformer dy't it ferhaal folget fan twa rookie-tsjoenders neamd Bobby en Penny, dy't harsels sitte tusken dimensjes. It spultsje hat pakkende muzyk, sjarmante âlde keunst, en non-stop komeedzje, dy't in grillige en rappe gamingûnderfining belooft. Spilers kinne ferwachtsje útdaagjende platfoarm stadia, spannende baas fjildslaggen, en in machtich arsenaal fan spreuken en bewegingen te oerwinnen obstakels en foarútgong troch it spul.

Wylst de fertraging fans kin teloarstelle dy't grif wachte op de frijlitting, it is in needsaaklike stap om te soargjen dat it spultsje foldocht oan de kwaliteitsnormen dy't wurde ferwachte troch spilers. Bliuw op 'e hichte foar fierdere oankundigingen oangeande de nije releasedatum fan Enchanted Portals op' e Nintendo Switch.

