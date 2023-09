Gearbox Studio wurdt nei alle gedachten beynfloede troch de werstrukturearringspogingen fan Embracer Group

Neffens resinte rapporten is Gearbox Studio de lêste studio dy't beynfloede wurdt troch de oanhâldende werstrukturearringspogingen fan Embracer Group. Embracer Group hie yn juny in wiidweidich herstrukturearringsprogramma oankundige om te herstellen fan har signifikante útjeften oer de jierren en in 40 prosint delgong yn oandielpriis nei in mislearre strategysk partnerskip mei Savvy Games Group.

As ûnderdiel fan 'e werstrukturearring waard in oare studio eigendom fan Embracer, Volition Games, ein ferline moanne fuortendaliks ôfsletten. No meldt Reuters dat Gearbox de folgjende studio kin wêze dy't troch Embracer loslitten wurdt. Embracer wurdt sein dat se wurkje mei ynvestearringsbanken Goldman Sachs en Aream & Co om de opsje te ferkennen fan it ferkeapjen fan Gearbox. Se hawwe al belangstelling krigen fan tredden dy't it atelier oernimme wolle.

It is de muoite wurdich op te merken dat de oandielprizen fan Embracer in positive ferskowing hawwe sjoen nei dit nijs. Gearbox, dy't waard oankocht troch Embracer yn 2021, hie mingde resultaten mei har resinte spultsje-releases. Ferkeap fan New Tales út de Borderlands wie nei alle gedachten leech, neffens útjouwer Take-Two. In oare Borderlands-spin-off, Tiny Tina's Wonderlands, oertrof lykwols de ferwachtingen. CEO Randy Pitchford hie earder oanjûn dat takomstige ûnderfiningen al yn ûntwikkeling wiene.

As útjouwer hat Gearbox plannen om Hyper Light Breaker en Homeworld 3 yn begjin 2024 frij te litten. Mear ûntjouwings kinne ûntstean oangeande de werstrukturearring fan Embracer Group en de takomst fan Gearbox.